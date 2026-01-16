‘El vuelo del mirlo’, la exposición que convierte la curiosidad en arte

Imagen de la presentación de la exposición El vuelo del MirloL.V.

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Casa de Cultura de Aranda acoge la exposición El vuelo del mirlo, una muestra producida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que recrea los orígenes del proyecto editorial desarrollado en la revista de fotografía y literatura Mirlo, creada por el fotógrafo y diseñador Asís G. Ayerbe y el escritor Óscar Esquivias, editores de la publicación y comisarios de este proyecto expositivo itinerante. “Cada exposición es única porque vamos cambiando y añadiendo”, anima Ayerbe.

La exposición ofrece una selección de imágenes y textos de los primeros 21 números que esta publicación ha editado desde su creación en diciembre de 2022. De periodicidad mensual, cada entrega desarrolla de forma plástica y literaria un tema monográfico, caracterizado por la variedad de contenidos y por su amor por el juego y la experimentación literaria y visual, con un enfoque y un diseño distintos en cada edición. Así, se han publicado números impresos en tinta blanca sobre papel negro o en tinta fosforescente que solo pueden leerse en la oscuridad. “Lo más importante es mantener la curiosidad”, sostiene Esquivias.

En su breve historia, la publicación ha acogido múltiples formas y géneros literarios como microrrelatos, greguerías, aforismos, reportajes periodísticos, sonetos, cuentos que se bifurcan y haikus.

La exposición estará en Aranda hasta el 14 de febreroL.V.

El montaje presenta una selección de textos publicados en Mirlo por autores como Marta Jiménez Serrano, Esperanza Ortega, Lola Tórtola, Lola García Garrido, Francisco José Morán, Nuria Mendoza, José Manuel Oca, Ángel Herraiz, Arancha Maestro, Sara Caviedes, María Jesús Jabato, Emilio Gavilanes, Fernando Díez San Miguel, Jesús Marchamalo, Carmen Ballvé, Saif Ur Rehman Raja y Chiara Boccardi.

En sus páginas puede seguirse igualmente el trabajo artístico de una nutrida representación de autores de Castilla y León como José Gutiérrez Román, Tomás Sánchez Santiago, Ignacio Sanz, Francisco Castaño, Gustavo Martín Garzo, Sara Caviedes, Eduardo Fraile Valles, María Jesús Jabato y José Manuel Oca.

Producida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la exposición inició su recorrido por Castilla y León en septiembre de 2024, en el Palacio de la Isla de Burgos, sede del Instituto. En mayo de 2025 viajó al Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma y prosigue ahora su itinerancia en la Casa de Cultura de Aranda de Duero, donde podrá visitarse hasta el próximo 14 de febrero.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda.