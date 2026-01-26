Alcampo moderniza 4 supermercados de Burgos con una inversión total de 4,3 millones de euros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Alcampo continúa con su plan de renovación. Durante el año 2025 invirtió 9,4 millones de euros en la reforma de nueve supermercados de Castilla y León. En Burgos, la medida benefició a cuatro tiendas, con un presupuesto global de 4,3 millones de euros.

En detalle, ha actualizado el supermercado de la calle Francisco Sarmiento, en Burgos capital, con una inversión de 1,9 millones de euros, así como el millón de euros dirigido a la modernización de la tienda en Briviesca. A esto se suman las actuaciones realizadas en la tienda de Medina de Pomar y en la de la calle República Argentina, en Miranda de Ebro, con una inversión de 700.000 euros cada una.

Las actuaciones se han extendido además a las provincias de León, Palencia, Salamanca y Valladolid. Según explican desde la compañía, Castilla y León es la comunidad que ha acaparado el mayor número de intervenciones en tiendas de España durante el ejercicio y, además, fue la segunda con mayor inversión global, dentro de un plan nacional de modernización que movilizó cerca de 50 millones de euros. “Este esfuerzo inversor refuerza el papel de Castilla y León como un territorio estratégico dentro de la hoja de ruta nacional de Alcampo y se traduce en la modernización de sus establecimientos, en la mejora de la eficiencia energética y en la adaptación de las tiendas a nuevas formas de compra, con un modelo comercial más sostenible, accesible y plenamente integrado en el entorno urbano y social en el que operan”, señalan.

En Valladolid, la compañía invirtió 1,8 millones de euros para reformar los supermercados de la calle Portillo de Balboa, en la capital, y de la avenida del Estadio, en la localidad de Laguna de Duero. En el primer caso, la inversión alcanzó los 800.000 euros; en el segundo, los 1.035.000 euros.

En León, Palencia y Salamanca, Alcampo desarrolló en 2025 tres actuaciones de gran alcance que refuerzan la modernización de su red comercial en estas capitales de provincia: en León, el supermercado de la calle Reyes Leoneses fue reformado tras una inversión de 1.056.000 euros; en Palencia, la renovación integral del establecimiento de Mayor Principal supuso una inversión de 1.120.000 euros; y en Salamanca, la compañía destinó 1.114.000 euros a la reforma completa del supermercado del Paseo de Canalejas.

En el caso de seis de esas tiendas —Medina de Pomar y Miranda de Ebro (Burgos), Reyes Leoneses (León), Mayor Principal (Palencia), Paseo de Canalejas (Salamanca) y Laguna de Duero (Valladolid)—, la reforma ha tenido como eje la implantación del modelo de apertura los 365 días del año, con horarios ininterrumpidos de hasta 18 horas, generalmente de 7.00 de la mañana a 1.00 de la madrugada, concebido para ofrecer una compra más flexible, cercana y adaptada a los ritmos actuales de los consumidores.

Inversiones en otras comunidades

Alcampo concentró en 2025 una parte muy relevante de su inversión en la modernización de tiendas en la Comunidad de Madrid, con más de 13 millones de euros destinados a la reforma de cinco establecimientos, entre ellos el hipermercado de La Vega, en Alcobendas.

Galicia y el País Vasco también destacaron por actuaciones de gran envergadura, con la renovación integral de los hipermercados de Coia (Vigo) y Txingudi (Irún), con inversiones de 9 y 8 millones de euros, respectivamente.

A estas comunidades se suman Aragón, con la reforma de cuatro supermercados en Zaragoza por más de 4 millones de euros; Cataluña, con la modernización del hipermercado de Reus; La Rioja, donde se reformó el supermercado de Valcuerna, en Logroño, por 1,7 millones; y Asturias, con actuaciones en dos supermercados que, en conjunto, superaron los 1,5 millones de euros, consolidando así un amplio despliegue inversor en todo el territorio.