Alcampo invierte 2,4 millones de euros en la reforma integral de tres supermercados de la provincia de Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Alcampo acaba de finalizar un ambicioso plan de modernización de tres supermercados en la provincia de Burgos, ubicados concretamente en Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Briviesca, con una inversión global de 2,4 millones de euros.

Estas actuaciones refuerzan la estrategia de la compañía de adaptar su red comercial a los nuevos hábitos de consumo, mejorar la eficiencia energética y ofrecer espacios más funcionales, cómodos y sostenibles.

Dos de estos supermercados -el de la calle República Argentina 55, de Miranda de Ebro, y el de Medina de Pomar- han sido reformados por completo y adaptados al modelo de conveniencia, lo que permitirá su apertura los 365 días del año en horario ininterrumpido de 6.00 de la mañana a 00.00 horas. "Este modelo responde a la creciente demanda de los consumidores de disponer de tiendas accesibles en cualquier momento del día, con una compra ágil, cercana y orientada a cubrir necesidades inmediatas", explican.

En el caso de Miranda de Ebro, la reforma -dotada con una inversión de 700.000 euros- ha supuesto una transformación integral del establecimiento. El centro dispone ahora de una sala de ventas de 499 metros cuadrados, totalmente insonorizada en suelo, techo y paredes. También se ha instalado un nuevo solado de imagen moderna, se ha renovado el mobiliario de frutería y panadería y se han incorporado cajas de cobro más pequeñas, diseñadas para agilizar el flujo de compra y ofrecer una experiencia más directa. Asimismo, el supermercado amplía su surtido de productos de no alimentación, que ahora abarca librería, prensa, papelería, juguetes, menaje y pequeño electrodoméstico, reforzando así su vocación "como tienda de conveniencia adaptada al día a día de los vecinos".

En Medina de Pomar, la actuación ha seguido una línea de modernización igualmente ambiciosa, con una inversión de 700.000 euros destinada, entre otros objetivos, a adaptar la tienda al modelo de conveniencia. Tras la reforma, el supermercado opera con una sala de ventas de 499 metros cuadrados, acondicionada con un completo sistema de insonorización en paredes, techo y suelo que permite compatibilizar la actividad diaria con la vida residencial del entorno. El establecimiento presenta ahora un pavimento renovado, una distribución más fluida y un entorno pensado para facilitar una compra cómoda. El surtido de no alimentación se ha ampliado para cubrir mejor las necesidades del día a día, con artículos de librería, prensa, papelería, juguetes, menaje y pequeños electrodomésticos. Junto a ello, se ha incorporado mobiliario nuevo de frutería y se han instalado cajas más pequeñas para agilizar la compra.

Por su parte, en Briviesca, la intervención ha sido la más profunda de las tres, con una inversión de un millón de euros. El establecimiento mantiene su horario habitual, pero estrena un diseño completamente actualizado. La reforma ha incluido la sustitución de todo el mobiliario de frío por equipos autónomos y más eficientes, así como la renovación completa de suelos, techos, iluminación y climatización, creando un entorno más moderno, sostenible y confortable. Las secciones de frutería y panadería cuentan ahora con mobiliario nuevo, mientras que carnicería, charcutería y pescadería incorporan mostradores totalmente renovados que mejoran la presentación del producto fresco.

Carmen Odilón, directora de Alcampo Burgos, ha destacado que este plan de renovación “refuerza la voluntad de seguir estando cerca de los consumidores, acompañando la evolución de sus hábitos y ofreciendo tiendas más accesibles, eficientes y pensadas para facilitar la vida diaria”. Según ha subrayado, “estas inversiones consolidan la presencia de Alcampo en la provincia”.