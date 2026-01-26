Catorce personas reciben formación en Cáritas para acceder a empleos con alta demanda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El programa de Empleo de Cáritas en Aranda de Duero ha puesto en marcha un nuevo itinerario prelaboral, en el que participarán 14 personas. Cada una de ellas realizará al menos una formación específica, y otras relacionadas con habilidades sociales, orientación laboral, nuevas tecnologías o sensibilización ambiental.

La iniciativa cuenta con financiación de la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo. Según explican desde la organización, para esta edición, se ha optado por repetir aquellas formaciones específicas con más demanda, ya que se busca una inserción laboral rápida.

En concreto, se está impartiendo un curso de peón de construcción, de 120 horas, que comenzó el 15 de diciembre, y está planificado otro de servicio doméstico, de 100 horas. “Ambos sectores tienen una gran carencia de personal cualificado”, argumentan.

Para la coordinadora de estas formaciones de Cáritas, Noelia Herrero, “se busca complementar la formación individual y el currículum para mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por lo que en adelante se pueden impartir otras formaciones con buenas salidas, como el de manipulador de alimentos, el de carretillero o el de técnico profesional de la construcción”.