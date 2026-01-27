FAE y Asemar refuerzan ante la Junta el papel de Aranda como nodo logístico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Nacho San Millán, y el vicepresidente de FAE ASEMAR, Sergio Martín, han mantenido una reunión de trabajo con el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, para analizar la evolución y los retos del proyecto del Puerto Seco de Aranda de Duero, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo industrial y logístico de la capital ribereña.

Durante la reunión, Sergio Martín, como representante directo del empresariado de Aranda y la Ribera, puso el acento en la necesidad de que el Puerto Seco deje de ser un proyecto pendiente y se convierta en una realidad operativa capaz de mejorar la competitividad de las empresas locales. “Aranda reúne condiciones logísticas suficientes —posición geográfica, tejido industrial consolidado y disponibilidad de suelo— para convertirse en un enclave de referencia en el transporte de mercancías del interior peninsular”.

Según explica, el proyecto del Puerto Seco, ubicado en el polígono de Prado Marina, se encuentra actualmente en una fase decisiva tras el inicio del proceso para adjudicar su explotación. La infraestructura aspira a funcionar como plataforma logística e intermodal, facilitando el almacenamiento, la gestión y la distribución de mercancías y reforzando la conexión de Aranda con los grandes ejes de transporte nacionales e internacionales.

Además del Puerto Seco de Aranda, en el encuentro se abordaron otras infraestructuras estratégicas para Burgos, como la plataforma logística de Cetabsa en Burgos y el desarrollo del Corredor Atlántico, un eje ferroviario clave para la salida de mercancías hacia los puertos del norte y el resto de Europa. En este punto, Sergio Martín subraya la importancia de que Aranda no quede al margen de estas grandes redes logísticas y reclama una planificación que tenga en cuenta el peso industrial de la Ribera del Duero.

Tampoco se olvidan de la necesaria reapertura del eje ferroviario Madrid–Aranda–Burgos, “fundamental para que el Puerto Seco alcance su máximo potencial y permita a las empresas locales competir en igualdad de condiciones con otros territorios”.

Por su parte, el consejero José Luis Sanz Merino valoró el interés del tejido empresarial arandino y destacó la importancia de coordinar a las distintas administraciones para avanzar en proyectos que generen actividad económica y empleo. En el mismo sentido, los representantes empresariales coincidieron en que el futuro logístico de Aranda pasa por infraestructuras modernas, bien conectadas y alineadas con los grandes corredores europeos.