El doctor Mariano Barbacid volverá al curso Prensa y Poder tras ser distinguido por sus avances en el cáncer de páncreas

El destacado científico internacional, referente en oncología molecular, el doctor Mariano Barbacid, volverá a ser uno de los protagonistas más esperados de la próxima edición del curso de verano Prensa y Poder, que imparte la Escuela San Gabriel en La Aguilera (Burgos).

El doctor-investigador acaba de ser galardonado por sus recientes resultados científicos, donde se ha logrado, por primera vez en modelos animales, la eliminación completa y duradera de tumores pancreáticos mediante una innovadora estrategia terapéutica, sin efectos secundarios significativos, abriendo perspectivas relevantes para futuros tratamientos clínicos en humanos. “Este avance científico, publicado en una prestigiosa revista internacional y liderado por el propio Dr. Barbacid y su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con apoyo de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, representa una esperanza notable frente a uno de los cánceres de peor pronóstico, cuyo índice de supervivencia a cinco años es históricamente bajo”, destacan desde la Institución gabrielista.

Orgullosos de su compromiso divulgativo, el Dr. Barbacid recibió el Premio de Honor Prensa y Poder en la XIII edición del curso, por su trayectoria investigadora y su capacidad para transmitir conocimientos complejos con rigor y claridad. “Por todo ello, desde la Ciudad de la Educación Gabrielista nos complace anunciar su participación como ponente en la próxima XIV edición del curso Prensa y Poder, donde compartirá de nuevo sus reflexiones sobre la investigación, la comunicación científica y el papel de la ciencia en la sociedad actual”.

El Curso de Verano Prensa y Poder, organizado por la Ciudad de la Educación Gabrielista, reúne cada año a figuras destacadas de la comunicación, la ciencia, la política y la sociedad para debatir temas de actualidad y de futuro, promoviendo el pensamiento crítico, el diálogo informado y la cultura del dato.