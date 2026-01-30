De Aranda de Duero a Eurovisión: Jay Hudson lucha por representar a San Marino

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

De Aranda de Duero a Eurovisión. Es el sueño de Javier Cobo, conocido en su faceta artística por Jay Hudson. Tras pasar la primera fase de las audiciones, el próximo 3 de febrero sabrá si pasa a la final del concurso televisivo que decidirá el nombre del representante de la república de San Marino (microestado del norte de Italia). “Me hubiese encantado representar a España y para mí no es fácil. Sé que no es el mejor año para ir a Eurovisión, pero en 2023 no conseguí pasar a la segunda fase y, desde entonces, he trabajado duro con mi equipo. Soy un artista independiente, sin discográfica, y no me puedo permitir parar”.

Javier es un artista polifacético: estudió Dirección de Cine en Madrid y una FP de Realización Audiovisual en Burgos. De madre profesora de literatura y abuelo músico, la genética ha resultado inspiradora: ha hecho cine y, sobre todo, es escritor. Ha publicado la trilogía de novela negra de Ariel Blomm —Cisma, Haereditatem y Renatarum— y protagoniza el podcast A través de la niebla, donde eleva el true crime con misterios sin resolver de historias reales.

Dar salida al arte en una sociedad gris

Ahora busca desesperadamente el apoyo de una editorial con la que presentar su nueva novela y superar la travesía del desierto que supuso sacar adelante la trilogía. “La de escritor es una carrera de fondo en la que encuentras muchas trabas para publicar y siempre estás muy solo, pero este es mi sueño y creo que hace falta dar salida al arte en una sociedad tan gris”.

Lleva a Aranda en su corazón. “Estudié en el colegio Castilla y luego en el instituto Sandoval y Rojas. No soy de dar consejos porque, además, este camino que he elegido es todo menos fácil, pero les recomiendo a los jóvenes que persigan sus pasiones y sus sueños. Si no creemos nosotros, nadie lo va a hacer”.

Aranda y Burgos están presentes en todas sus novelas, también en la última que acaba de terminar. “Salen muchos pueblos de la Ribera y de Burgos. Me gusta partir de lo cotidiano y mezclarlo con el true crime y con toques de novela gótica”.

Jay Hudson en la audición de ayer en San MarinoECB

Un deseo: participar en Sonorama

Su versión artística se completa con Jay Hudson. “Con la música empecé mucho más tarde. Estudié piano primero en la Escuela Municipal de Música de Aranda y, de ahí, pasé al pop, influenciado por genias como Madonna o Lady Gaga”. Desde entonces, ha sacado tres discos: Métamorphose, Étude d’une Métamorphose y The Seekness.

Javier cuenta las horas para conocer si pasará a la final para representar a San Marino en Eurovisión. “Ojalá esto sirva para dar con la tecla y encontrar un apoyo real detrás, tanto en la música como en mi faceta como escritor”.

En la segunda fase ha triunfado con dos canciones de su último disco, pero la sorpresa llegará si pasa a la siguiente etapa: una canción “muy pop, muy eurovisiva”, que mezcla español e italiano y que, con un estribillo “muy potente”, lanza un mensaje a todo el que quiera escuchar: un himno a los derechos humanos y a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y trans. “Tengo la suerte de contar con el apoyo de toda mi familia”, agradece con la esperranza de poder participar algún día en el festival Sonorama.