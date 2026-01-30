El PSOE de Aranda exige a Sentir Aranda que debata una moción bloqueada durante más de tres meses

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Hartos de esperar, el PSOE Aranda denuncia el “bloqueo reiterado” de Sentir Aranda, que lleva tres meses para debatir la moción que presentó el grupo socialista el 26 de octubre para recuperar las bibliotecas de verano mediante la creación de una empresa municipal de servicios culturales y educativos. “Han pasado cuatro plenos sin que esta iniciativa haya sido incluida”, reprocha la concejala promotora, Laura Jorge Serrano.

Desde el PSOE defienden una moción “trabajada y rigurosa” con memoria técnica, calendario de ejecución y una propuesta económica concreta para 2026. “Queremos dejar claro que no pedimos que se apruebe la moción, pedimos que se debata”, urgen convencidos de que esta desidia responde a una mala gestión y es una falta de respeto institucional. “Desde el Partido Socialista de Aranda de Duero consideramos grave que una propuesta cultural, social y educativa dirigida a la infancia, a las familias y a los barrios permanezca bloqueada sin justificación, y exigimos transparencia, respeto institucional y normalidad democrática en la tramitación de las iniciativas municipales”.

Pleno del 29 de eneroL.V.

La división fue palpable en el pleno del jueves, cuando Vox logró sacar adelante la moción que había presentado para mejorar la accesibilidad de los aparcamientos de los ambulatorios norte y sur de Aranda. Todos votaron a favor salvo el equipo de gobierno de Antonio Linaje, quien pidió tiempo para realizar un estudio ya que, falta confirmar la propiedad real de unos espacios que no constan en el inventario municipal de bienes.

Según explicó el concejal Juan Manuel Martín Abad, la iniciativa de Vox es precipitada y no da respuesta a todas las necesidades de unos aparcamientos que están mal iluminados y, en el caso del parking del ambulatorio sur, tiene un problema serio con un charco que inutiliza una veintena de plazas. “Lo más prudente es abstenernos para dar una solución correcta y definitiva”, zanjaba.