El Ayuntamiento de Aranda se une a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, el miércoles 4 de febrero, el Ayuntamiento de Aranda se sumará un año más a esta jornada sensibilización. Como gesto simbólico de apoyo y solidaridad, el Ayuntamiento iluminará de color verde, color de la esperanza y de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), distintos espacios emblemáticos de la ciudad como el Consistorio, el puente Mayor sobre el Duero, la Casa del Deporte, el edificio de Promoción y la fuente de los Jardines de Don Diego.

Asimismo, todas las esculturas de personajes históricos de la ciudad y los conjuntos escultóricos enoturísticos portarán el ‘Brazalete de la Esperanza’, con el lema ‘El símbolo que nos une’.

Además, el miércoles 4 de febrero, a las 12:00 horas, tendrá lugar un acto conmemorativo en la fachada principal del Ayuntamiento, que estará presidido por el alcalde, Antonio Linaje, y en el que el edificio del Consistorio lucirá un gran lazo verde como símbolo de apoyo y compromiso.

Al acto asistirán miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer y autoridades de la localidad. Desde el Ayuntamiento se anima a los vecinos a sumarse a esta convocatoria.