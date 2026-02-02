FAE Asemar retoma el programa 'Despertando Oportunidades'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

FAE Asemar, en colaboración con la Coordinadora del Tercer Sector de Aranda y Comarca, retoma el programa 'Despertando Oportunidades', una iniciativa orientada a fomentar la inclusión social y laboral y a reforzar la colaboración entre el tejido empresarial y las entidades sociales del territorio.

La primera jornada del ciclo tendrá lugar el 10 de febrero, de 9:30 a 11:00 horas, en el hotel Tudanca, bajo el título 'Vías de regularización y acceso al empleo para personas migrantes. Arraigo y permisos de trabajo'. La sesión se desarrollará en formato de desayuno informativo y está dirigida a empresas, profesionales y personas interesadas en conocer los mecanismos legales existentes para la contratación y la integración laboral de personas migrantes.

La ponencia correrá a cargo de Susana Cuevas, abogada de Burgos Acoge, y el acceso es gratuito pero hace falta una inscripción previa.

Este proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2024, vuelve a ponerse en marcha gracias al respaldo de la Fundación Círculo Burgos. “Su apoyo no solo hace posible la celebración de estas jornadas, sino que refuerza el impacto social del programa y permite seguir creando espacios de encuentro entre empresas y entidades del tercer sector”, agradecen desde Asemar.