FAE Asemar retoma el programa 'Despertando Oportunidades'
El desayuno informativo se celebrará el 10 de febrero en Aranda con la abogada Susana Cuevas como ponente
FAE Asemar, en colaboración con la Coordinadora del Tercer Sector de Aranda y Comarca, retoma el programa 'Despertando Oportunidades', una iniciativa orientada a fomentar la inclusión social y laboral y a reforzar la colaboración entre el tejido empresarial y las entidades sociales del territorio.
La primera jornada del ciclo tendrá lugar el 10 de febrero, de 9:30 a 11:00 horas, en el hotel Tudanca, bajo el título 'Vías de regularización y acceso al empleo para personas migrantes. Arraigo y permisos de trabajo'. La sesión se desarrollará en formato de desayuno informativo y está dirigida a empresas, profesionales y personas interesadas en conocer los mecanismos legales existentes para la contratación y la integración laboral de personas migrantes.
La ponencia correrá a cargo de Susana Cuevas, abogada de Burgos Acoge, y el acceso es gratuito pero hace falta una inscripción previa.
Este proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2024, vuelve a ponerse en marcha gracias al respaldo de la Fundación Círculo Burgos. “Su apoyo no solo hace posible la celebración de estas jornadas, sino que refuerza el impacto social del programa y permite seguir creando espacios de encuentro entre empresas y entidades del tercer sector”, agradecen desde Asemar.