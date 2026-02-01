¿Cuál es la nacionalidad más común entre las madres que dieron a luz en Burgos el año pasado?

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La aportación de familias extranjeras asentadas en Burgos a la natalidad burgalesa tiene una cifra concreta. 23 de cada cien niños que han nacido en los hospitales públicos de la provincia de Burgos eran de origen extranjero. En concreto, en Burgos nacieron 1.926 bebés durante el año 2025. De todos ellos, 442 tenían madre extranjera, mientras que 1.484 eran de nacionalidad española.

El peso de la inmigración en nuevos nacimientos es mayor en los hospitales de Aranda de Duero, en el Santos Reyes, y Miranda de Ebro, en el Santiago Apóstol, que en el Hospital Universitario de Burgos, en la capital. De esta manera, en el HUBU nacieron 1.526 pequeños de los que 248 tenían madre procedente de otro país y 1.280 eran de nacionalidad española. Esto permite inferir que la inmigración está detrás del 16,3% de los alumbramientos.

En el Santos Reyes y en el Santiago Apóstol el peso de la migración en los nuevos burgaleses que vienen al mundo roza la mitad del total de nacimientos registrados. De esta manera, en Aranda nacieron 201 niños de los que el 49,2% tiene madre de origen extranjero. En Miranda de Ebro son 48,7% de los 199 nacidos quienes nacen en familias procedentes de otro país.

Hay una importante variedad de nacionalidades, las madres que han dado a luz en Burgos y que no son de origen español proceden de más de una treintena de países diferentes de cuatro de los cinco continentes. Aun con todo hay seis nacionalidades que son más frecuentes, sobre todas las demás.

En cabeza están las madres de origen marroquí. 84 han dado a luz en alguno de los tres hospitales de la red pública en Burgos. La segunda nacionalidad más habitual es la venezolana, con 38 alumbramientos de los que 36 se han dado en la capital. En tercer lugar, están las mamás de origen rumano que protagonizaron 33 partos. Ya a cierta distancia están las nacionalidades de Perú, con 28 niños nacidos en familias de ese origen, Colombia con 22 y República Dominicana con 19 cierran las nacionalidades más frecuentes entre las madres que han dado a luz en Burgos.

Por debajo ya están otras nacionalidades que van desde Nigeria, Senegal, Pakistán o Mali. También Alemania, Brasil, Reino Unido, Tailandia, Finlandia o Japón. En el año 2025 dieron a luz seis niños ucranianos y dos rusos.

En comparación con otros años, la natalidad ha crecido y las madres de origen extranjero aportan una parte de ese crecimiento. La provincia vuelve a rozar, de nuevo, los 2.000 nacimientos. Si tomamos como referencia el HUBU, donde se producen siete de cada diez nacimientos en la provincia de Burgos, se ha logrado superar las cifras de alumbramientos del año pasado con un ligero incremento del 1,8%. En 2025 se han podido registrar el nacimiento de 145 bebés más que en 2022, el año con peor cifra de alumbramientos en la provincia. Aquel año a penas se superaron los 1.380 nuevos burgaleses.

De esta manera, en la provincia se registraron una media de 160 nacimientos cada mes, de los que 127 tuvieron lugar en el HUBU, 16 se atendieron cada mes en el Santiago Apóstol y 17 en el Santos Reyes.