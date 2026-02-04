Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Transcurridos 12 meses sin haber recibido la información solicitada, la Asociación El Observatorio Municipal critica la falta de transparencia del Ayuntamiento de Aranda y del gobierno de Sentir Aranda.

Según explica el presidente del colectivo, Andrés García Arranz, el 19 de diciembre de 2024 solicitó el acceso a las actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local de los años 2023, 2024, 2025 y 2026, bien mediante su publicación en la web municipal o, subsidiariamente, a través de su envío por correo electrónico. Transcurrido el año, advierte, el Ayuntamiento ha rebasado en exceso el plazo de un mes previsto en las leyes de transparencia estatal y autonómica para obtener el acceso a la información pública.

Esta desidia, argumenta, contraviene el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), que reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley.

En detalle, apremia, la falta de respuesta de un ayuntamiento no puede estar amparada en el hecho de que las actas no se puedan publicar en los portales web porque contravendría la normativa reguladora de protección de datos personales, ni tampoco se puede escudar en que se debería proceder a la anonimización con carácter previo a su publicación, así como en otros pretextos, como la falta de personal o de medios suficientes, para dar cumplimiento obligatorio y legal al acceso a esa información pública solicitada y desestimada por silencio administrativo.

El colectivo reclamante recuerda, además, el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se despeja cualquier duda: “las actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranda de Duero son información pública, puesto que tanto el Pleno como la Junta de Gobierno Local son órganos públicos, las personas que la forman también, sus actas son elaboradas por funcionarios o funcionarias públicas y son custodiadas por la Administración”. “El principio de transparencia se tiene que interpretar y aplicar en todos los casos de manera preferente”, zanja.