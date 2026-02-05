Así es Mica, la primera cervecera española que se pasa al 100% sin alcohol

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En un mercado cervecero donde la mayoría de las marcas ofrecen versiones sin alcohol como extensión de línea, Cerveza Mica da un giro a su modelo de negocio y se posiciona como la primera marca española que se reinventa para poner foco exclusivo en la categoría 'sin'.

Con esta apuesta, la marca de cerveza arandina responde a una tendencia “imparable” en el mercado. “Somos la primera marca española que se reinventa completamente para apostar 100% por la cerveza SIN porque creemos en el disfrute sin límites de sabor y la frescura de una buena cerveza”, afirma Juan Cereijo, CEO y fundador de Cerveza Mica.

La marca, que en apenas diez años ha cosechado más de 50 premios internacionales, inicia así una transformación estratégica que refuerza su compromiso con la innovación y la coherencia entre producto, propósito y posicionamiento.

Un mercado en crecimiento

La categoría NoLow (cervezas 0,0 y sin alcohol) representa ya el 14% del total comercializado y crece a ritmos del 4% anual, con previsiones del 7% para los próximos años.

En este contexto, Mica aspira a alcanzar una cuota de mercado, a medio plazo, del 1% en 2030 y un volumen estimado de 4 millones de litros, y a corto plazo prevé una facturación superior al millón de euros este mismo año.

Bajas en calorías

Además, la marca introduce un concepto innovador de Perfect Serve en España, con una copa nucleada diseñada para potenciar aromas y mantener la frescura. “Se trata de una cerveza 'sin' con unas condiciones organolépticas únicas, fruto de su proceso de elaboración, que se ven aún más potenciadas al servirse en copa nucleada”, señala al recordar que este tipo de copa favorece la generación constante de burbujas, mejora la liberación de aromas y contribuye a una espuma más estable, reduciendo así la oxidación de la cerveza.

La primera referencia, Mica Tradición, es una cerveza tostada estilo Amber Ale. En los próximos meses se sumarán nuevas variedades como Mica Intensa (IPA) y Mica Natural (Pilsen). Todas ellas sin alcohol, sin gluten, sin filtrar y bajas en calorías.