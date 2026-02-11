Vox propone recuperar la concentración motera en Aranda tras tres años de pausa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El grupo municipal Vox ha presentado una propuesta al gobierno de Sentir Aranda para recuperar la concentración motera tras tres años de inactividad. Según explica el portavoz de Vox, Sergio Chagartegui, ha planteado a la concejala del área, Amaya Sanz, una alternativa y están dispuestos a participar en todo el proceso.

Vox insiste en la importancia de retomar un proyecto que estaba consolidado y que contaba con una amplia afición. «Una concentración motera supondría un importante impulso turístico, comercial y hostelero, además de reforzar la imagen de Aranda como ciudad dinámica y atractiva para la celebración de eventos», apremia.

Vox defiende un proyecto que puede convertirse en una iniciativa positiva y transversal, «capaz de unir a instituciones, asociaciones, clubs moteros, comercios y hostelería en torno a un objetivo común: generar actividad económica y dinamizar la vida de la ciudad». «Por ello, tendemos la mano para trabajar conjuntamente en el estudio, planificación y puesta en marcha de esta propuesta, ofreciendo colaboración y apoyo para que pueda hacerse realidad. Creemos fielmente que, desde el diálogo y la cooperación, se pueden impulsar proyectos beneficiosos para todos los arandinos y ribereños», termina.