Vox impulsa una ordenanza para frenar los accidentes de patinetes eléctricos en Aranda

Preocupados por el "exponencial incremento" de usuarios con patinetes eléctricos, el grupo municipal Vox va a presentar ante el pleno arandino una moción para que el ayuntamiento desarrolle una ordenanza regulatoria específica que ayude a “frenar el peligroso incremento de siniestros y accidentes relacionados con este tipo de vehículos”.

Según explica el portavoz, Sergio Chagartegui, la normativa de VMP en España para 2026, establecida por la ley 5/2025, exige un seguro de responsabilidad civil obligatorio para patinetes (desde el 2 de enero), registro en la DGT (con etiqueta identificativa) y cumplimiento de normas de tráfico específicas, incluyendo no usar móvil ni auriculares, no llevar pasajeros y respetar los límites de alcohol y drogas, con sanciones para quienes incumplan. “Esta ordenanza aumentará la seguridad tanto de los usuarios de patinetes como del resto de usuarios de las vías, tanto rodadas como peatonales”, argumenta.

Segunda moción

Por otro lado, Vox elevará ante el pleno una segunda moción para mejorar la seguridad y accesibilidad en el parking del centro de salud Sur de Aranda de Duero.

En detalle, la iniciativa incluye el repintado y ensanchado de varias plazas de aparcamiento, para que sean utilizadas preferiblemente por personas con movilidad reducida temporal, personas mayores y familias con bebés. Estas plazas, puntualiza, estarían integradas dentro del sistema de estacionamiento regulado (zona azul).

Vox plantea esta medida ante la limitación de espacio de muchas de estas plazas, “lo que dificulta gravemente la entrada y salida de los vehículos”. “Tratándose de un equipamiento sanitario esencial, resulta imprescindible garantizar que su entorno sea accesible, seguro y funcional para el conjunto de la ciudadanía, más allá de la existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad”.