Así va a ser la gira más íntima de Sonorama Ribera esta primavera

Sonorama Ribera 2026 calienta motores con una gira de presentación que recorrerá cuatro ciudades españolas en abril y mayo. Con el apoyo de Vibra Mahou, son conciertos pensados para acercar el espíritu del festival al público en un formato íntimo y de sala, y para mostrar algunas de las propuestas emergentes que formarán parte del universo Sonorama.

La gira arrancará el 18 de abril en la sala Universono de Palencia, donde Gara Durán y Oslo Ovnies compartirán escenario en esta primera parada. El siguiente concierto tendrá lugar el 9 de mayo en La Rúa, en Burgos, con ambos artistas repitiendo cartel y ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir sus directos.

Esta gira continuará el 28 de mayo en el Cotton Club de Bilbao, en una fecha protagonizada por Gara Durán, y concluirá el 29 de mayo en la sala Desierto Rojo de Valladolid, con el directo de Oslo Ovnies como cierre de esta gira de presentación.

Con esta serie de conciertos, Sonorama Ribera refuerza su compromiso con la música en directo, el apoyo a las salas y la apuesta por el talento emergente, llevando el festival más allá de Aranda de Duero y creando un primer punto de encuentro con el público antes de la edición de 2026.

El gran Sonorama Ribera llegará del 5 al 9 de agosto a Aranda de Duero.