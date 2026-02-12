Aranda de Duero busca el mejor torrezno

Imagen del torrezno con el que participó el año pasado 51 del Sol51 del Sol

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero es famosa por su lechazo y el vino Ribera del Duero, pero del 20 de febrero al 1 de marzo buscará el mejor torrezno. La capital ribereña se unirá así, por tercer año consecutivo, la Ruta del Torrezno de Soria.

Se trata de una iniciativa promovida por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y la Asociación de Hosteleros de Aranda de Duero y la Ribera (Asohar).

Según explican desde la organización, tras la excelente acogida de las ediciones de 2024 y 2025, esta tercera edición consolidará la importancia culinaria de Aranda de Duero y su comarca, estrechando aún más los lazos con la vecina provincia de Soria.

Al igual que en años anteriores, cada establecimiento participante fijará de forma libre el precio del torrezno que ofrecerá a sus clientes y recomendará su maridaje con un vino D.O. Ribera del Duero.

Además, el 16 de febrero se celebrará la fase clasificatoria Ribera del Concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo' en el Monasterio de la Vid.