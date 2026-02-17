Crecida del río Duero. ¿Dónde están los patos y los pavos reales del Barriles?
Los patos han buscado un refugio propio mientras que los pavos han sido realojados
Con la crecida histórica del río Duero, la principal preocupación fueron los vecinos, sobre todo los de los dos portales donde el agua entró sin pedir permiso. Pero, ¿qué pasó con los animales que viven en el parque El Barriles?
Loreto Velázquez
Según explica el concejal responsable del área, Juan Manuel Martín Abad, ante el riesgo de ahogamiento, la empresa encargada de Parques y Jardines trasladó el mismo viernes a los pavos reales. Se encuentran a salvo en una finca, donde permanecerán hasta que se levante la alerta.
Los patos, por su parte, han buscado nuevos horizontes y disfrutan de las aguas más calmadas del Bañuelos.