Una joven de 18 años sufre un accidente en Aranda de Duero
La mujer ha sido atendida por el Servicio de Emergencias
Una joven de 18 años ha sufrido hoy un accidente mientras conducía su moto en Aranda de Duero. Los hechos se produjeron a las 17.50 horas en el km 272 de la N-122, en la rotonda de Aranda dirección Valladolid. Según explica el servicio de emergencias, la conductora se cayó de la moto.
Ribera
Padre Serafín, bibliotecario del Monasterio de La Vid. “Nunca habíamos visto una inundación así”
Loreto Velázquez
Hasta ahí se trasladaron la Policía Nacional y Local de Aranda de Duero, la Guardia Civil de tráfico de Burgos y Emergencias sanitarias Sacyl. .