Una joven de 18 años sufre un accidente en Aranda de Duero

Una joven de 18 años ha sufrido hoy un accidente mientras conducía su moto en Aranda de Duero. Los hechos se produjeron a las 17.50 horas en el km 272 de la N-122, en la rotonda de Aranda dirección Valladolid. Según explica el servicio de emergencias, la conductora se cayó de la moto.

Hasta ahí se trasladaron la Policía Nacional y Local de Aranda de Duero, la Guardia Civil de tráfico de Burgos y Emergencias sanitarias Sacyl. .