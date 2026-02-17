El Correo de Burgos

Una joven de 18 años sufre un accidente en Aranda de Duero

La mujer ha sido atendida por el Servicio de Emergencias

El hospital Santos Reyes .-L.V.

Una joven de 18 años ha sufrido hoy un accidente mientras conducía su moto en Aranda de Duero. Los hechos se produjeron a las 17.50 horas en el km 272 de la N-122, en la rotonda de Aranda dirección Valladolid. Según explica el servicio de emergencias, la conductora se cayó de la moto. 

Hasta ahí se trasladaron la Policía Nacional y Local de Aranda de Duero, la Guardia Civil de tráfico de Burgos y Emergencias sanitarias Sacyl. .

