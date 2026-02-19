El subdelegado de Gobierno visita las zonas más afectadas por la crecida de los ríos en la Ribera

El subdelegado visita las zonas más afectadas por la crecida de los ríosECB

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El subdelegado de Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha visitado este jueves algunas poblaciones de la comarca de la Ribera del Duero afectadas por las inundaciones de los últimos días.

De la Fuente ha estado con los alcaldes de Aranda de Duero, Antonio Linaje; Milagros, Pedro Luis Miguel Gil; Fuentecén, Juan Antonio Martín González; el teniente de alcalde de Vadocondes, Eloy Miguel Navazo; el alcalde de Hontangas, José Antonio Fernández; la concejala de La Vid, Aranzazu Hernamperez; y la alcaldesa de Adrada de Haza, Alicia Moral.

También ha comprobado los daños en el Monasterio de La Vid junto al prior, Agustín Alcalde.

En su recorrido, el subdelegado ha estado acompañado de mandos de Guardia Civil y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Burgos, José Carlos Donoso, y el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, Javier Domingo.