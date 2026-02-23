Desconchones, humedades, zonas sin techo... Así está el complejo deportivo Juan Carlos Higuero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox va a presentar en el próximo pleno una moción para buscar una solución urgente al estado casi tercermundista de las instalaciones deportivas. “Desde el grupo municipal Vox no sentimos más que vergüenza tanto propia como ajena al ver estado de auténtico abandono y dejación de las instalaciones deportivas. No puede pasar ni un minuto más sin tomar medidas para proteger el deporte y al tejido asociativo arandino”, apremia el portavoz de Vox, Sergio Chagartegui.

La formación verde lamenta la desidia del equipo de gobierno de Sentir Aranda. “Llevamos muchos meses pidiendo estas mejoras en comisiones y plenos, pero la negativa o el vacío ha sido la única respuesta”, lamenta Chagartegui convencido de que hacen falta mejoras en todas las instalaciones deportivas públicas.

En su opinión, con esta moción todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Aranda deben reflejar “el apoyo unánime al mantenimiento de nuestras instalaciones y al inequívoco apoyo al deporte base y profesional en Aranda de Duero”. “Es una realidad clara y necesaria”, insiste mientras enseña las fotos del estado actual de las instalaciones del Juan Carlos Higuero.