Accidente en campillo de Aranda
Un hombre ha resultado herido tras caer de su moto en la calle Real
Un hombre de unos 50 años de edad ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente con su moto en el pueblo de Campillo de Aranda.
Según explica la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León, el aviso llegó a las 9.33 horas. El varón se encontraba en el suelo tras caer de su moto cuando circulaba en la calle Real a la altura del número 22. El primer diagnóstico apunta a una fractura de pie.
Hasta allí se trasladó una ambulancia así como una unidad de la Guardia Civil.