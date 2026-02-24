Multados con 3.000 euros tras colgar una pancarta antifranquista en el puente Duero
Los dos responsables han sido sancionados por utilizar este espacio público no autorizado
El Ayuntamiento de Aranda impondrá una multa de 1.500 euros a cada uno de los dos responsables de haber colocado, el pasado mes de noviembre, una pancarta de gran tamaño en favor de los represaliados del franquismo.
Ribera
Loreto Velázquez
La sanción no guarda relación con el contenido del mensaje, sino con el hecho de haberla instalado en un espacio prohibido y no autorizado, como es el puente Duero.