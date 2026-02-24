El Dakar llega a Aranda con la I Expo Racing Show

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Los aficionados al motor tienen una cita en Aranda con la primera Expo Racing Show, una oportunidad para descubrir los vehículos de competición y escuchar a profesionales del sector.

La exposición tendrá lugar el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en el recinto ferial. De su organización se encarga la Escudería KTR Racing, con el apoyo de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Aranda.

Según explica su promotor, Roberto Muñoz, esta iniciativa nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como uno de los encuentros más atractivos del calendario del motor en la región.

Derrapaje trasero

En detalle, la Expo Rally Show va más allá de una mera exposición estática. El programa incluirá conferencias especializadas con protagonistas del mundo del motor, donde se abordarán experiencias en competición, preparación técnica y valores deportivos. Para ello, la organización contará con dos expertos de gran experiencia, como Rubén Gracia, quien compartirá en primera persona su vivencia en el Dakar, una de las competiciones más exigentes del mundo del motor.

Por otro lado, el mundo del setup y la optimización técnica será explicado por Martín Valleros, que ofrecerá a los asistentes una visión detallada de la ingeniería, los ajustes y las decisiones que marcan la diferencia en competición.

Camión de Dakar

La programación incluirá además una exhibición dinámica de drift o derrapaje trasero, así como una exposición de vehículos de competición, clásicos y de alta gama. Entre las grandes atracciones destacará la presencia de un camión del Dakar y un buggy que ha competido este año en el Dakar, además de una barqueta y monoplazas tipo Fórmula 1. También se podrá ver el primer vehículo de rally y distintos coches de escuderías de competición. Para los niños habrá un circuito de seguridad vial para que “vayan con sus patinetes y bicicletas”.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Promoción, Juan Manuel Martín Abad, destaca el valor de un proyecto nuevo que fomenta la marca Aranda y que dinamizará el fin de semana, ayudando a la hostelería y al comercio.