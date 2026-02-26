Nuevo evento enoturístico: Raíces Enológicas cuelga el cartel de no hay entradas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las entradas se han vendido en dos días. Ocho bodegas de Ribera del Duero y cuatro de Arlanza protagonizarán el evento enológico-culinario 'Raíces Enológicas', una iniciativa organizada por Fundación Caja Rural en colaboración con Tiempos Líquidos Wine Room y las denominaciones de Origen.

El encuentro, que tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo en el salón de las Columnas del Hotel Palacio de Los Blasones (Burgos), estará coordinado por los sumilleres Diego González y Laura Rodríguez y nace con el objetivo de poner en valor la riqueza gastronómica de la provincia de Burgos, con el hilo conductor de la tradición y la historia del viñedo burgalés.

Las catas estarán dirigidas por los enólogos de cada una de las bodegas. Además, cada vino irá acompañado por una tapa maridada. El jueves, 5 de marzo, participarán las bodegas Feliz, Cillar de Silos, Viña Sastre y Magna Vides, de Ribera del Duero, y Septién y Arlese, de Arlanza.

El viernes pondrán el broche las bodegas Palacio de Lerma y Buezo, de Arlanza, y Callejo, Vizcarra, Marta Maté y Arrocal, de Ribera del Duero.

Esta primera edición de 'Raíces Enológicas' será el punto de partida para un evento que pretende tener continuidad en el tiempo y que nace con la idea de crecer y sumar actividades en sus próximas entregas.