Carlos Martínez defiende la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque el ministro socialista Óscar Puente ha dejado claro su escepticismo con la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, el secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, asegura que «es una reivindicación de la que no nos vamos a bajar».

El candidato tacha de «tramposa y electoralista» la iniciativa que presentó esta semana el PP ante el Congreso, donde el diputado Ángel Ibáñez sacó adelante una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España la reapertura de esta línea ferroviaria, cerrada en su conexión con Madrid desde 2011.

Carlos Martínez ha recorrido el centro de Aranda de Duero, donde ha mantenido una reunión con la Plataforma por la Sanidad. «Es verdad. El hospital, ese que demandaba tanta gente y por el que hubo tantas manifestaciones, se está realizando, pero no tenemos especialistas. No queremos un hospital vacío», rechaza el procurador Luis Briones.

Ciudades intermedias

Carlos Martínez insiste en la importancia de apostar por las ciudades intermedias y cabeceras de comarca, como Aranda de Duero. «Cuando nosotros hablamos del derecho a quedarse, del derecho a volver, cuando hablamos del derecho a venir y hablamos de una escala territorial, siempre hablamos de las cabeceras de comarca; esas ciudades intermedias tienen que ser sobre las que pivote el desarrollo de los servicios».

Junto a la «necesaria prestación de la sanidad», el candidato del PSOE apuesta por la formación universitaria para Aranda y por un plan de acción de movilidad con rutas de transporte que conecten los pequeños municipios con las cabeceras de comarca, las cabeceras de comarca con las capitales de provincia y, entre sí, las capitales de provincia.

El candidato ofrece caldo en la plaza del Trigo de ArandaL.V.

Martínez asegura que trabajará para defender el comercio con ayudas desde la Junta y con iniciativas como los arandabonos que ha organizado en Aranda el Gobierno de Sentir Aranda. Además, plantea ampliar la cuota cero de autónomos en los dos primeros años, y tres años para los que emprendan en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como exenciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. «A Mañueco se le llena la boca con temas de reto demográfico y despoblación, y todavía no han sido capaces de ordenar el territorio y tener una ley de despoblación acorde a las necesidades y a las problemáticas que estamos sufriendo en nuestra comunidad autónoma», termina.