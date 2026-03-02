Cruz Roja Aranda se lanza al barro y comienza a limpiar el parque El Barriles tras la crecida del río Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cruz Roja Aranda está siempre donde se le necesita. Prueba de ello es el equipo de 25 personas que va a trabajar esta semana para limpiar dos zonas especialmente afectadas por la crecida del río Duero: el parque El Barriles y el tramo del GR-14 desde el puente rojo hasta el Picón.

Según explica la coordinadora, se han implicado tanto voluntarios como el programa de Medio Ambiente que desarrolla Cruz Roja.

Los trabajos han comenzado hoy en el parque infantil, el embarcadero y la zona de las aves. “Hemos quitado casi todo, pero mañana volveremos para rematar porque todavía queda mucho plástico pequeño”, señala la coordinadora, sin olvidar el GR-14, cuya limpieza, admite, “será más complicada”.

No han estado solos. La empresa encargada del Aseo Urbano, Eulen, se ha encargado por su parte de retirar el enorme tronco que había dejado la crecida en pleno parque infantil.