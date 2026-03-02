Vox pone como ejemplo de inseguridad el barrio de Santa Catalina de Aranda, un "estercolero intercultural"

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado uno de los mítines más numerosos de los que se recuerdan en Aranda de Duero. Con la plaza Mayor casi repleta con más de mil personas, Abascal ha apoyado al candidato de Castilla y León, Carlos Pollán.

Ambos han puesto al barrio de Santa Catalina como ejemplo de los estragos de la inmigración masiva que promueve, en su opinión, el gobierno de Pedro Sánchez, un barrio de toda la vida que se ha convertido, según Carlos Pollán, "en un estercolero intercultural".

Tras recordar titulares de prensa en los que se habla de inseguridad en este barrio, el candidato de Castilla y León lanza un mensaje claro: "Vecinos, no estáis solos ni vais a estar solos. Volveremos a hacer de nuestras calles barrios seguros y reconstruiremos todo aquello que el PP y PSOE están haciendo pedazos".