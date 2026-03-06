Vázquez defiende la gestión sanitaria del PP y asegura que “llegarán” especialistas para el nuevo hospital de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En una visita de campaña electoral, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, defiende la gestión que el PP ha realizado en materia sanitaria y su apuesta por Aranda y la Ribera. “En Aranda tenemos el nuevo hospital, la obra de mayor presupuesto de toda la Comunidad: 130 millones de euros, que va a suponer una transformación muy significativa de la atención sanitaria en la Ribera”, destaca.

Aunque admite que ha sido una legislatura difícil, Vázquez hace un balance positivo de la situación actual del hospital Santos Reyes, donde la lista de espera quirúrgica ha disminuido en 90 pacientes. Además, continúa, el tiempo de espera se ha reducido en 10 días.

Las expectativas se extienden al nuevo centro de salud de Roa, cuyas obras confía en licitar antes de que acabe el año.

Consciente de la preocupación que hay en Aranda y la Ribera ante la dificultad de encontrar especialistas que completen la futura plantilla del nuevo hospital, el actual consejero insiste: “Llegarán”.