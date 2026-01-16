El nuevo centro de salud de Roa triplicará el espacio actual y costará 5,6 millones de euros. Así va a ser

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Era un proyecto largamente esperado y por fin comienza a forjarse. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado las características técnicas y asistenciales del proyecto que se está redactando para construir el nuevo Centro de Salud de Roa de Duero, un espacio asistencial que supondrá una inversión total de 5,6 millones de euros y que dispondrá de 1.583 m², lo que significará un incremento del 155 % con respecto a los 621 m² del centro actual.

En plazos, a falta de tramitar la adjudicación de las obras, que pretende formalizar a finales de 2026, el consejero calcula que la construcción durará aproximadamente 22 meses.

Infografía centro de salud RoaSanidad

Su puesta en marcha resolverá las carencias estructurales y funcionales del actual centro, que ha quedado limitado en cuanto a superficie y distribución. Bajo esta perspectiva, la nueva infraestructura dará respuesta a la demanda actual y futura de servicios sanitarios de la zona, además de permitir incorporar consultas, unidades y circuitos adaptados a los nuevos modelos de atención primaria.

El centro se ubicará en la misma parcela en la que se encuentra el actual edificio y se priorizarán aspectos como la accesibilidad, la humanización o la eficiencia energética.

Distribución

En detalle, el edificio tendrá dos alturas y diferentes áreas y niveles. En primer lugar, habrá una zona de acceso de 85 m², con recepción, mostrador de dos puestos, despacho de administración y archivo de la zona básica de salud. Además, se va a incluir una zona de apoyo administrativo a mayores, con despachos para los responsables del centro y una biblioteca que funcionará también como sala de reuniones.

El espacio previsto para consultas será de 498 metros cuadrados y tendrá seis salas para medicina de familia y comunitaria, seis para enfermería de familia, una para pediatría, una para enfermería pediátrica, una sala de lactancia, dos consultas polivalentes, una más de técnicas y curas y otra de procedimientos técnicos, así como una amplia zona de espera.

Además, el edificio incluirá una Unidad de Atención a la Mujer de 100 metros cuadrados —con consulta de matrona y sala de usos múltiples—, y una unidad de rehabilitación con 143 m², que contará con consulta para fisioterapia, sala de fisioterapia, dos boxes, almacén propio, vestuarios y zona de espera propia.

El consejero de Sanidad en un momento de la exposiciónL.V.

Se prevé también una zona de salud pública, con dos despachos para veterinarios, área de extracción de muestras con laboratorio, zona de espera propia y un espacio para servicios en el que estarán ubicados los almacenes, aseos públicos y vestuarios para personal.

El centro se completará con una unidad de soporte vital básico, aneja al centro, de 165 metros cuadrados, con garaje para ambulancia y salas de estar y dormitorios para el personal de emergencias sanitarias.

Además, el nuevo Centro de Salud de Roa dispondrá de un punto de atención continuada (PAC) de 232 m², con tres consultas, una sala polivalente, una sala de curas menores, así como almacén propio y espacios preparados para que los sanitarios puedan descansar, con sala de estar y dormitorios con aseos y duchas.

El proyecto

Según concreta el director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo, será un edificio integrado en el entorno y con mucha luz natural.

La infraestructura se organiza en dos volúmenes longitudinales, unidos mediante una pieza central que actuará como nexo y donde se ubicará el acceso principal, situado próximo a la zona de aparcamiento. En esta pieza central, en planta baja, se accederá a un gran vestíbulo, a doble altura y con iluminación cenital, en el que se emplazará la zona de acceso, y en planta primera se situará la zona de salud pública.

Desde este gran vestíbulo se accederá a los dos bloques. Por una parte, en el de mayor longitud, se situará el núcleo de comunicación único para todo el edificio, formado por escalera y ascensor. Este bloque albergará la zona de extracciones, próxima a la entrada; la zona de fisioterapia y rehabilitación; la unidad de atención a la mujer; la zona de pediatría, aislada del resto de consultas; la sala de lactancia, comunicada con la sala de espera de pediatría; y las consultas de medicina general y consultas polivalentes.

Por otra parte, se habilitará un bloque de menor longitud, orientado al espacio residencial, en el que se distribuirán, en planta baja, las zonas con acceso y uso independiente, como son el PAC y el soporte vital básico. En la planta primera se situará la zona de apoyo administrativo y de servicios. En líneas generales, se adoptarán soluciones constructivas enfocadas a la eficiencia energética y sostenibilidad, ahorro energético, durabilidad y confort, y con cubierta con aislamiento térmico.

Una apuesta por los pueblos

Para la gerente de Atención Primaria de Burgos, Eva María Asensio, este proyecto no es solo un edificio, es una oportunidad de reforzar la vida en el medio rural, un “reconocimiento a nuestros pueblos”. “Invertir en Atención Primaria es garantizar la atención más cercana y resolutiva que tenemos, y hacerlo en el medio rural es un doble valor”, agradece.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, destaca el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Sanidad con Burgos. “Hoy tenemos en marcha inversiones históricas; es el mandato en el que más se ha invertido desde que la Junta es Junta de Castilla y León”, señala, con la mirada puesta en el hospital de Aranda, la inversión más costosa del mandato en la Comunidad.

En cuanto a la dificultad evidente de encontrar personal sanitario, el consejero no descarta acudir a la recientemente aprobada Ley para puestos de difícil cobertura, si llega el caso.

Alcalde de Roa. “Esta infraestructura beneficiará todos los pueblos del área de salud”

El alcalde de Roa, David Colinas, no esconde su satisfacción. “El nuevo centro de salud es una infraestructura muy deseada desde hace mucho tiempo, que no solo va a beneficiar a Roa; también repercutirá de forma muy positiva en todos los pueblos del área de salud. Esto es bueno para todos”, asegura, con la esperanza de que este nuevo centro, así como el futuro hospital de Aranda, cuyas obras están muy avanzadas, ayuden a que estos servicios tan necesarios atraigan a más médicos.

El nuevo centro de salud de Roa pondrá el broche a un año de obras que, gracias a los fondos europeos, se han extendido al centro juvenil, la biblioteca, el colegio y el pabellón de deportes, donde se ha mejorado la eficiencia energética. “A día de hoy está todo terminado, salvo la remodelación interior del centro juvenil, que es un proyecto independiente, que cuenta con una subvención de la Junta de Castilla y León y que finalizará en tres o cuatro meses”, señala, con la mirada puesta también en la pequeña ampliación que se logrará al conectar el viejo patio.

El consejero con el presidente de la DiputaciónL.V.

Así, este histórico centro juvenil, que en su día funcionó como escuela, instituto y centro de Formación, estrenará una nueva etapa como un espacio multiusos donde convivirá el centro juvenil con actividades que ya se llevaban a cabo en los últimos años, como los grupos de ensayo de sevillanas y de jotas o las asociaciones de amas de casa y de personas gitanas. Además, como novedad, se habilitará una nueva sala, situada en la planta baja, que podrán alquilar los vecinos que quieran organizar algún tipo de celebración. “Estableceremos las bases de uso cuando esté terminado”.

En cuanto al colegio CRA Cardenal Cisneros y la biblioteca, ya disfrutan de las mejoras que se han llevado a cabo con el cambio de ventanas y el reemplazo de las cubiertas de los tejados. En el caso del centro educativo, esta obra se suma al nuevo pabellón multiusos que estrenó en 2024.

Por último, el barrio de San Roque completó este bloque de ayudas europeas con la actualización del sistema de abastecimiento y saneamiento.