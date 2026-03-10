Los bomberos de Aranda completarán la plantilla

Imagen de la intervención de los Bomberos de Aranda.Bomberos de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases para sacar las 10 plazas de bomberos que faltan para completar la plantilla de Aranda.

Según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad, la medida cubrirá las cuatro plazas vacantes que habían quedado por las distintas jubilaciones y las seis de cabos hasta el límite que actualmente impone la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). “Hace mucha falta”, asegura a sabiendas de que el proceso no finalizará hasta como mínimo septiembre, porque los futuros agentes una vez superen las pruebas deberán formarse en la escuela de Policías.

Con su incorporación, la plantilla sumará los 35 agentes que tiene asignados. “Esperamos sacar la convocatoria cuanto antes”, anima.