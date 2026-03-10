El Correo de Burgos

Los bomberos de Aranda completarán la plantilla

El Ayuntamiento aprueba las bases para sacar a convocatoria las 10 plazas que faltaban por cubrir

Imagen de la intervención de los Bomberos de Aranda.Bomberos de Aranda

Loreto Velázquez
Aranda

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases para sacar las 10 plazas de bomberos que faltan para completar la plantilla de Aranda. 

Según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad, la medida cubrirá las cuatro plazas vacantes que habían quedado por las distintas jubilaciones y las seis de cabos hasta el límite que actualmente impone la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). “Hace mucha falta”, asegura a sabiendas de que el proceso no finalizará hasta como mínimo septiembre, porque los futuros agentes una vez superen las pruebas deberán formarse en la escuela de Policías.

Con su incorporación, la plantilla sumará los 35 agentes que tiene asignados. “Esperamos sacar la convocatoria cuanto antes”, anima.

