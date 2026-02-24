Los bomberos hacen balance del año 2025 con un mensaje: “estamos bajo mínimos”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sobre el papel, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento realizó en el año 2025 un total de 575 intervenciones, con una media de 47,9 intervenciones al mes. Sin embargo, los bomberos advierten: “Estamos bajo mínimos”.

Con el retén activo desde julio de 2024, los bomberos cuentan las semanas para que se publiquen las bases para cubrir 10 plazas. A este respecto, hay que recordar que, a día de hoy, la plantilla cuenta con 21 de los 30 profesionales que debería tener. Además, tres son interinos.

En detalle, de los 575 avisos que recibió el Parque en 2025, 263 llegaron por llamadas al teléfono de emergencias 112. La Policía Local trasladó, por su parte, 114 avisos, y la Jefatura, 78. Ochenta y una alertas partieron de particulares y 21, del parque de bomberos de Burgos.

Por zonas, 469 avisos tuvieron lugar en Aranda de Duero; 89, en zonas suscritas al convenio con la Diputación de Burgos; 12, en el resto de la provincia, y solo 5 avisos se dieron fuera de la provincia.

En cuanto al motivo de las intervenciones, 318 fueron salvamentos; 180 tuvieron relación con incendios —de los cuales 13 afectaron a edificios de viviendas—, y 77, con asistencias técnicas.

Protección Civil Aranda cuenta a día de hoy con 33 voluntariosECB

Protección Civil

Protección Civil también ha hecho su balance anual. La agrupación realizó en 2025 un total de 5.127 horas, con una media de dedicación diaria de 14,04 horas por jornada. Su labor es altruista porque nadie cobra, pero también es decisiva. Ahora, su objetivo es ampliar el equipo de voluntarios para pasar de los 33 actuales a 40 en 2026. “El periodo de formación de aspirantes comienza en marzo de 2026”, anima el jefe de la agrupación, José Luis García.

Desde su constitución hace 23 años, el incremento de actividades ha sido continuo. Se diferencian en dos grupos que consideran “igual de importantes”: preventivos y de intervención. Por un lado, están los preventivos, 58 en 2025. “De los 58 salen 141 servicios, 2 emergencias regionales y 1 emergencia municipal, aparte de las emergencias atendidas en servicios rutinarios”, señala consciente de que en Aranda, al haber servicios profesionales de Bomberos, 112, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, la demanda de servicios a Protección Civil es menor que en otros municipios donde no coexisten.

Según explica, los preventivos son tan importantes como las propias intervenciones, ya que “con ellos intentamos evitar, al máximo, las situaciones de riesgo para las personas o las cosas”. “Asimismo, nos sirven de prácticas para estar más preparados, evitar que puedan llegar a producirse accidentes y reducir al mínimo los efectos de estos. Esa es nuestra labor; de ahí que la buena distribución de los efectivos, por parte del área de Intervención de la Agrupación, sea crucial», defiende, convencido de que la clave está en la formación continua.

El ratio de acción se concentra en Aranda de Duero y sus barrios (Sinovas, La Aguilera, Costaján y La Calabaza), pero también asistieron a localidades en un radio de entre 25 y 150 km y a emergencias en un radio de 60 km. Asimismo, se han realizado labores de asesoramiento a otras agrupaciones y asociaciones en materia de servicios, logística, recursos humanos y formación.

En los servicios de urgencia, recalca, Protección Civil apoya siempre que lo solicitan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local, los Bomberos o el 112.

Nueva sede

Aunque la obra del futuro centro de recepción de visitantes obligó a buscar una sede temporal para la agrupación, lo cierto es que el espacio actual sigue quedando lejos de lo que se espera. «Es verdad que tiene más metros y cochera, pero habría que invertir mucho para acondicionarlo de verdad», insistía hace unas semanas José Luis García en este periódico.

Las carencias son importantes en un local que no tiene agua caliente ni calefacción. Según explica el jefe de la agrupación, la escuela taller se está encargando de hacer los baños, pero en diciembre termina el programa y luego hay que esperar a que empiece el siguiente en abril.