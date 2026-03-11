José Luis García Pascual, condecorado con la Medalla de Bronce al Mérito de la Protección Civil

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior ha concedido a José Luis García Pascual, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Aranda de Duero, la Medalla de Bronce al Mérito de la Protección Civil con distintivo Azul, una distinción que reconoce su destacada colaboración en el ámbito de la Protección Civil, así como su firme vocación de servicio público y su compromiso con los valores de solidaridad, cooperación y ayuda a la ciudadanía.

Esta condecoración pone en valor la trayectoria y dedicación de José Luis García Pascual en el ámbito de la protección y seguridad de la población, así como su implicación constante en el fortalecimiento del sistema de Protección Civil y en la atención a emergencias.

El acto oficial de imposición de la medalla tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 18:30 horas en el Auditorio Nacional de Música, situado en el número 146 de la calle Príncipe de Vergara, en Madrid.

En este acto institucional, José Luis García Pascual estará acompañado por Juan Manuel Martín Abad, Concejal de Seguridad Ciudadana, Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Aranda de Duero, quien asistirá en representación municipal a este reconocimiento.

La concesión de esta medalla supone un reconocimiento institucional a una labor marcada por el compromiso, la responsabilidad y el espíritu de servicio a la sociedad, valores que representan la esencia de la Protección Civil. Además es un motivo de orgullo para Aranda de Duero y para todos los voluntarios y profesionales que trabajan cada día para proteger y ayudar a los ciudadanos en situaciones de emergencia.