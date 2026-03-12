La Peña Tierra Aranda premia el tesón de la Plataforma Ciudadana por el Tren Directo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En su décimo tercera edición, la Peña Tierra Aranda ha decidido otorgar el Premio Botana a la Plataforma Ciudadana por el tren Directo Madrid-Burgos. La peña reconoce así el tesón de este colectivo, que lleva más de 20 años defendiendo “una de las infraestructuras más importantes para el desarrollo de la Ribera”.

Según explica la peña, gracias a su incansable labor no ha caído en el olvido una de las principales vías de comunicación. “No solo hablamos de trenes, hablamos de desarrollo, inversión, turismo, cultura y muchas más cosas que enriquecerían nuestra comarca”, defiende el jurado.

La distinción se entregará el sábado 14 de marzo, a las 20:45 horas, en los salones del hotel Montermoso. El acto se completará con una charla sobre la historia pasada y el presente de la línea Madrid–Aranda–Burgos.

La Plataforma por el Ferrocarril se une a otras personalidades destacadas por este premio 'El Botana', como Matías González, presidente de la Feria de Bilbao; José A. Pardo, vicepresidente de la Federación Taurina Vizcaína; Vicente González, presidente de la Peña Campera de Bilbao y presidente emérito de Peñas Vizcaínas (2012); Manuel Arandilla Navajo, de la Biblioteca municipal de Aranda (2013); la Asociación Art de Troya, voluntarios y organizadores del Festival Sonorama (2014); Jesús del Río Vivanco (2015); Pedro de Benito Polo, expresidente de Cruz Roja Aranda (2016); el Orfeón Arandino Corazón de María (2017); la Cofradía de Nuestra Señora de las Viñas (2018); la Banda Municipal de Música 'Villa de Aranda' y su director, José Antonio Sánchez (2019); la Cantada Popular de la Peña El Chilindrón (2020–2022); Cine Club Duero (2023); la musicóloga Lola Pérez Rivera (2024) y Alex Izquierdo (2025).