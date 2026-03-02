Las bodegas exigen reabrir el tren directo Madrid-Aranda-Burgos para impulsar el enoturtismo en la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Asociación de Bodegas Asebor exige la reapertura para mercancías y viajeros del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, cerrado desde 2011, o la tan demandada autovía A-11, donde se superan los 30 años de retraso. “La ausencia de este servicio dificulta actualmente el desplazamiento de profesionales del sector, así como de distribuidores e importadores, limitando las oportunidades comerciales y de promoción”, defiende el presidente de Asebor, Iker Ugarte.

En su opinión, la mejora de las conexiones ferroviarias facilitaría de manera notable el desarrollo del enoturismo, una actividad cada vez más demandada, especialmente desde Madrid, y vinculada a la proyección y al valor añadido de la denominación de origen.

En el plano regional, la asociación de bodegas Asebor ha iniciado una ronda de contactos con el objetivo de trasladar las necesidades del sector a los partidos políticos que optan a gobernar la Junta de Castilla y León. “El vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero se ha posicionado como estandarte de la calidad de la región y de España y como motor indiscutible contra la despoblación. Genera 1.330 millones de euros anuales de PIB y mueve cerca de 21.000 empleos, pero necesitamos la ayuda de la Administración para solventar problemas que lastran, como la burocracia, la falta de conectividad o la proliferación de granjas intensivas”, reivindica Ugarte.

El primero en responder a la llamada ha sido el candidato de Vox a la Comunidad, Carlos Pollán. “En esta reunión hemos insistido en la importancia de materializar el convenio de simplificación administrativa que firmó en diciembre de 2023 el Consejo Regulador con la Consejería de Agricultura, que en ese momento asumía el entonces vicepresidente Juan García Gallardo, y tenemos que agradecer su receptividad”.

Según explica, la puesta en marcha de este convenio resolvería los desajustes del Registro Vitícola que actualmente existen entre las bases de datos del Consejo Regulador y de la Consejería. “Además, reduciría los trámites que tenemos que realizar con la administración regional, evitaría duplicidades y reforzaría la seguridad jurídica. Es un acuerdo importante que beneficia a 7.500 viticultores”, defiende.

A este respecto, Asebor, que ostenta la mayoría en el Pleno del Consejo Regulador, recuerda que tiene cinco vocales en el estrato de bodegas y uno en el de viticultores. “Esta doble representación responde a la realidad del sector, ya que muchas de nuestras bodegas cuentan con viñedo propio y comparten, por tanto, las mismas problemáticas que los viticultores en materia de gestión, costes, regulación y sostenibilidad. Esta posición nos permite trasladar una visión integral y alineada de toda la cadena de valor del vino”.

Protección

En el encuentro también se trasladó la inquietud por la proliferación de granjas de ganadería intensiva en zonas vitivinícolas de alto valor. “Desde Asebor consideramos imprescindible una protección específica de estos territorios, basada en criterios técnicos, económicos y de imagen de marca, y lamentamos la falta de una posición política firme y estable en este ámbito”, afirma.

Las bodegas ponen también el foco en las plantas de biogás en zonas vitivinícolas y próximas a núcleos rurales, cuya implantación está generando mucha polémica. “Sin oponernos a la transición energética, defendemos una planificación territorial rigurosa que garantice su compatibilidad con la vitivinicultura y proteja la imagen de nuestras denominaciones de origen”, señala sin olvidar la conectividad digital en el medio rural, condición básica para la gestión empresarial moderna, la digitalización de explotaciones y bodegas, la tramitación administrativa y el acceso a mercados internacionales. “La brecha digital sigue siendo un freno para la competitividad de nuestras empresas”, lamenta.

Escasez de mano de obra

El presidente de Asebor incluyó, además, en el orden del día un tema que preocupa a todos los bodegueros: la falta de mano de obra. “La escasez de trabajadores en el campo exige la adopción de medidas eficaces y realistas que faciliten la contratación y mejoren la formación específica en viticultura. Es necesario fomentar la atracción y permanencia de trabajadores en el medio rural, adaptando las políticas públicas a la realidad del sector productivo”, apremia con la mirada puesta también en el necesario refuerzo de los mecanismos de control y vigilancia para evitar situaciones de uso indebido o abusivo de las bajas laborales y garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Próximas reuniones

La Asociación espera reunirse próximamente con el actual presidente de la administración regional y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, así como con el candidato del PSOE, Carlos Martínez; la candidata de Nueve Castilla y León, Silvia Clemente; Juan Gascón (Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo), Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde y Ángel Ceña de Soria Ya.

La Asociación Empresarial de Bodegas Acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (Asebor) es una organización sin ánimo de lucro que representa los intereses del sector bodeguero. Reúne a bodegas de todas las dimensiones con el objetivo de fomentar su competitividad, impulsar la promoción nacional e internacional de sus vinos, fortalecer su posición en el Consejo Regulador y canalizar sus inquietudes ante las administraciones públicas. Asebor también promueve la formación, la innovación, el enoturismo y la sostenibilidad como pilares del desarrollo vitivinícola en la región.

En la misma línea, la Asociación Vinos con Origen de Castilla y León (AVOcyl), que representa a más de 11.800 viticultores, 625 bodegas y más de 54.000 hectáreas de viñedo, insiste en la importancia de defender el vino con origen como sector estratégico. Entre las prioridades, señala, está la simplificación administrativa, la mejora y coordinación de los registros vitivinícolas, la protección del viñedo como patrimonio cultural, ambiental y económico y el refuerzo de las políticas de promoción nacional e internacional.