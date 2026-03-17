'Todos o ninguno', el libro que explica al detalle la histórica huelga de Michelin en 1976

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Fue una huelga histórica y pionera, apenas dos meses después del fallecimiento de Franco. Cuatro trabajadores que participaron directamente en la protesta de Michelin presentan este viernes, en Aranda, 'Todos o ninguno', un libro sobre este conflicto laboral que marcó “un antes y un después”.

Editada por Bernardo López Vargas, con la colaboración de los extrabajadores Florencio Chicote Hernández, José Manuel de las Heras Cabañas, Marcos López Vargas y Eduardo Górriz Moreno, la obra explica cómo se gestó la huelga y cómo surgió el primer grupo clandestino de trabajadores, conocido como GOMA, que repartía hojas y octavillas a través de las ruedas de los neumáticos. Las reuniones se organizaban, recuerdan, en la iglesia de Santa Catalina y, después, en el colegio de las Francesas.

Sobre el papel, había tres reivindicaciones: incrementar los salarios, mejorar las condiciones laborales y “mejorar el trato humano de la empresa”, un hecho que, según apuntan, “Michelin Metal tardó prácticamente ocho o diez años en reconocer”.

La huelga duró en la planta de Valladolid 56 días mientras que en Aranda, se prolongó durante tres meses, desde el 6 de febrero hasta el 4 de mayo de 1976. Los trabajadores de la fábrica de Lasarte fueron incluso más allá, alcanzando los 100 días de protestas. Según explica José Manuel de las Heras, tras intensas negociaciones, la huelga finalizó con 43 trabajadores despedidos y otros perseguidos laboralmente para que “no se incorporasen a otros puestos”.

El libro incluye un resumen diario de prensa y una colección de fotos de la huelga. La presentación tendrá lugar en la Casa de Cultura de Aranda el viernes, 20 de marzo, a las 19:30 horas. Los interesados en adquirir este libro podrán hacerlo después de la presentación por un precio de 25 euros. También se venderá en cuatro librerías de Aranda.