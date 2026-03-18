Tras 40 años de historia, la única librería del barrio arandino de Santa Catalina busca sucesor

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La única librería del barrio de Santa Catalina en Aranda de Duero está a punto de cerrar. Su propietaria, Dolores Redondo, no puede reprimir las lágrimas. “La librería ha sido mi vida”, asegura, con la esperanza de poder traspasarla. “Pido 30.000 euros, pero el precio es muy negociable, porque lo que quiero es que siga abierta”, anima.

Según explica, es un negocio que funciona “y va bien”, porque “tengo alrededor muchos colegios y centros formativos”. “Lo dejo porque le prometí a mi marido que, cuando se jubilase, iniciaríamos una nueva etapa entre Aranda y León, donde hemos comprado una casa, y ahora toca estar con la familia y disfrutar de mis nietos, que son mi devoción”, afirma Dolores.

La librería y papelería Loyna se encuentra en una de las principales avenidas comerciales de Santa Catalina, en el número 16 de la calle Pizarro. Con una superficie que ronda los 50-60 metros cuadrados, el espacio está dividido entre la zona de tienda y una sala que sirve de almacén y de taller de bisutería.

Es, además, una tienda con más de 40 años de historia. “Empezó con Rita en la calle Pizarro, pero en la esquina. Yo la cogí hace 14 años, y cuando llevaba dos nos trasladamos a la ubicación actual”, explica mientras enseña el interior de una librería-papelería que tiene casi de todo. “Hay libros de lectura, de texto, libros infantiles, papelería, bisutería, mochilas... Está completa. Ojalá alguien quiera coger el testigo”, confía.

Librería LoynaL.V.

Dolores ha sido también una parte activa en la creación de la asociación de comerciantes del barrio de Santa Catalina. “El año pasado estuve de presidenta. Ahora, por mis circunstancias, he decidido dar un paso atrás, pero seguiré ayudando en lo que pueda”, señala con orgullo, porque desde que se fundó la asociación en el año 2016 se ha hecho un esfuerzo notable por embellecer el barrio con murales que evitan las pintadas y el vandalismo. “Hemos creado una ruta que sirve también de recurso turístico”, destaca.

El barrio cuenta en la actualidad con 25 murales. Algunos han sido reconocidos a nivel internacional. Es el caso de obras como 'Nereida', 'Ella florece' y 'Trago de nostalgia', que fueron creados durante el festival 9400 Urban Fest y llegaron a estar nominados en la plataforma Street Art Cities, que selecciona algunos de los mejores murales del mundo cada mes. “Este año, el objetivo de la asociación es terminar de decorar la plaza Obispo Acosta”, avanza Dolores.

Imagen de la librería LoynaL.V.

“Aquí hay vida y futuro”

En su opinión, la realidad del barrio dista mucho de la imagen que se da en muchos medios de comunicación. “No es un barrio inseguro. Aquí hay vida y futuro. El único punto conflictivo es la zona de ocio nocturno, porque se da la circunstancia de que está aquí”, afirma, dolida con las declaraciones del candidato de Vox, Carlos Pollán, que calificó el barrio como un “estercolero multicultural”. “Se equivocó”, rechaza la comerciante.

Dolores pone las esperanzas en el Área de Regeneración Urbana (ARU), uno de los proyectos urbanísticos más importantes de los últimos años. Financiado con fondos europeos, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Aranda, el plan ha comenzado ya con la rehabilitación de los primeros bloques de viviendas, donde se mejorará la accesibilidad y la eficiencia energética. A nivel global, el proyecto beneficiará a más de mil viviendas, muchas de ellas construidas en las décadas de 1930 y 1940, y se extenderá a espacios públicos como calles, plazas y jardines. “Va a ser un revulsivo”, celebra, sin olvidar la ambiciosa reforma del antiguo colegio Virgen Viñas, que el Ayuntamiento convertirá en una extensión de la Universidad de Burgos, siempre que la UBU acepte. “Sería maravilloso para el barrio, para Aranda y para la comarca”, señala la librera.

Descuentos

Ella lo tiene claro: la proliferación de viviendas ocupadas en el barrio está estrechamente relacionada con la falta de accesibilidad de muchos edificios. “Como muchos bloques no tienen ascensor, las personas, cuando son mayores, se van, y muchos pisos quedan cerrados porque la gente no se atreve a alquilar”, advierte, convencida de que, si contasen con ascensor, muchas personas podrían envejecer en sus casas.

Mientras espera una oferta por el traspaso por la tienda, Dolores ha comenzado ya con unos descuentos que llegan hasta el 30%. “Son días complicados, porque es cerrar una parte muy importante de mi vida, y, cuando hablo con los vecinos, se me parte el alma, pero luego veo a mi marido, que ya está jubilado, disfrutando de los nietos, y es lo que más ilusión me hace”, termina.