Sentir Aranda recurrirá a los tribunales la expulsión de todos sus concejales de la comisión que investiga el Caso Ortuño

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Continúa la polémica por la votación con la que el PP, PSOE y Vox forzaron la salida de todos los concejales del equipo de gobierno de Sentir Aranda de la comisión que investiga la dimisión de la ya exconcejala María de las Viñas Ortuño en enero de 2025.

Según explica el portavoz de Sentir Aranda, Guillermo López Leal, la recusación promovida por la oposición no solo fue para la presidenta de la comisión, Ana María Hervás, y “algunos concejales”, como decía el PP en su nota de prensa: “Nos han echado a todos los concejales del equipo de gobierno, tanto de Sentir Aranda como de Ciudadanos, Podemos e IU”, rechaza.

En su opinión, el PP ha actuado de “mala fe”, con una información “llena de falsedades y mentiras”. También considera que fue una votación ilegal y, por ello, el concejal Guillermo López acudirá a la vía judicial, donde presentará un recurso. “¿Qué validez puede tener una comisión si no podemos llevar testigos o hacer preguntas? Es un paripé”, censura convencido de que el único objetivo de la oposición es sacar rédito político y atacar a Sentir Aranda. “Es una caza de brujas”, añade la actual concejala de Personal, Belén Esteban.

"He oído muchas cosas"



Aunque el recurso silenciará esta comisión durante uno o dos años, Guillermo López insiste. A él le gustaría reactivar la comisión con todos los partidos, ya que así se podrían escuchar testimonios de acoso laboral cuando gobernaba el PP. “Desde que soy concejal y trabajo a diario en el Ayuntamiento, he oído muchas cosas”, advierte.

Un año después de que María de las Viñas Ortuño saliera del gobierno acusando al alcalde Antonio Linaje de gritos y denunciando presiones y presuntas irregularidades, la actual concejala de Personal, Belén Esteban, mantiene que nunca hubo acoso, sino discrepancias en la gestión. “Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero su palabra tiene la misma validez que la mía. No nos pueden callar”, termina al recordar que el caso ya se llevó a Fiscalía y se archivó.