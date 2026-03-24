Aquí hay empleo. Castilla Termal busca profesionales en Burgos para su nuevo hotel en Peñaranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Castilla Termal ultima las obras para la apertura del nuevo hotel de lujo de la Ribera del Duero y busca personal. La cadena hotelera abre el proceso de selección para distintos perfiles en todas las áreas del establecimiento, entre otros: alojamiento (recepción, pisos y atención al huésped), gastronomía (cocina, sala y sumillería), bienestar (terapeutas, esteticistas y socorristas), mantenimiento y eventos.

Según explican, para el nuevo hotel de Peñaranda de Duero busca a personas con ganas de crecer. “Trabajarán entre muros que llevan siglos en pie, en Peñaranda de Duero, uno de los conjuntos histórico-artísticos más destacados de la provincia de Burgos y uno de los pueblos más emblemáticos de la Ribera del Duero burgalesa, rodeado de viñedos y de la luz abierta de la meseta castellana”, animan desde la dirección.

Detrás de este nuevo proyecto, señalan, se encuentra una cadena hotelera con una trayectoria consolidada y una manera de entender la hostelería centrada en las personas. Castilla Termal cuenta con cinco establecimientos únicos en enclaves patrimoniales de Castilla y León, Cantabria y Guadalajara.

El nuevo hotel abrirá en unos mesesCastilla Termal

Ese compromiso con la excelencia se traslada también al equipo humano. La cadena apuesta por programas de formación interna, planes de carrera reales y oportunidades de promoción dentro de la compañía. Todo, para crear un entorno profesional donde el talento puede desarrollarse a largo plazo. A todo ello se suma una cultura de empresa que cuida a sus profesionales, un equipo diverso y motivador, y un paquete de beneficios pensado para que cada persona se sienta parte del proyecto.

Cómo enviar la candidatura

Los profesionales interesados pueden enviar su candidatura a través del portal de empleo de Castilla Termal. El proceso es sencillo: basta con acceder a la plataforma, seleccionar el área de interés, completar el perfil y adjuntar el currículum. El equipo de selección revisará cada candidatura y contactará con los perfiles que mejor encajen con las necesidades del hotel.

Castilla Termal

Castilla Termal Hoteles es una cadena hotelera española especializada en turismo termal y de bienestar. Con seis establecimientos ubicados en enclaves de alto valor patrimonial, natural y gastronómico —Brihuega, Monasterio de Valbuena, Solares, Olmedo, Burgo de Osma y, muy próximamente, Palacio de Avellaneda—, la cadena combina la singularidad de sus espacios con una propuesta de experiencia completa que integra gastronomía, tratamientos wellness y conexión con el entorno.

Próximamente, la cadena continuará su expansión con nuevos proyectos en marcha, consolidando su posición como cadena líder en turismo de bienestar en España.