La Bajada de las Peñas inspira el nuevo juego online de la Oca de Aranda

Los creadores junto al presidente de La Tanguilla Carlos de la VillaL.V.

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

'De peña a peña y tiro porque me toca' es la nueva versión del juego de la Oca que ha presentado la Asociación de Juegos Tradicionales La Tanguilla en Aranda de Duero. En su elaboración ha contado con cuatro aliados de excepción: los alumnos de Informática del centro de Formación Profesional Santa Catalina, Rodrigo Martín Lobo, David Alexandro Gog, Dylan Geray Hernández Casas, Rubén Fernández Moreno y Guillermo del Pecho Bravo.

Bajada de las peñas

El título oficial, 'La Oca: La Bajada de las Peñas', es una versión evolucionada y online del juego de la oca que, en el año 2018, lanzó la Asociación de Vecinos de la zona centro.

El recorrido parte de la plaza de Toros y finaliza en la plaza Mayor, pero antes los dos jugadores deberán sortear las 61 casillas, que sirven además de guía turística por los principales elementos patrimoniales, culturales y gastronómicos de Aranda.

Para acceder, hay que introducirse en la página web de la asociación La Tanguilla. Según explica el presidente de la Asociación de Juegos Tradicionales, Carlos de la Villa, el juego es un homenaje a las peñas y a una ciudad que tiene mucho que ofrecer al visitante.

El alcalde jugó una primera partida con el creador, Rodrigo Martín LoboL.V.

Carlos destaca la labor de estos jóvenes y de un centro formativo que ya ha colaborado mejorando la accesibilidad auditiva del Museo de los Juguetes de Aranda. “Es maravilloso”, agradece.

Juego de la Oca de ArandaLa Tanguilla

El acto de presentación contó con el respaldo del alcalde, Antonio Linaje, y del concejal de Juventud, Festejos y Educación, José Antonio Fuertes. Ambos coincidieron en destacar la calidad de un juego que combina innovación, turismo y una nueva alternativa de ocio.