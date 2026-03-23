“Las peñas son historia viva de Aranda”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Más de 600 fotografías que lo dicen todo. La peña El chilindrón remata la celebración de sus 50 años con una exposición en la Casa de Cultura que estará operativa hasta el 16 de abril. “La historia de la peña es la historia viva de Aranda, de las fiestas y de las bodegas”, destaca como portavoz de la peña El Chilindrón, José Antonio Cebas.

La muestra hace un recorrido por las numerosas actividades que organiza la peña tanto en el plano festivo como cultural. Así destacan eventos como la lectura anual del Quijote, el desfile que protagonizaron en Nueva York, o una de las carreras de burros que llegaron a celebrar por el centro de Aranda.

José Antonio Cebas pone además en valor el papel que las peñas han jugado a la hora de preservar el singular patrimonio subterráneo. “En nuestro caso, cuando nos constituimos hace 50 años, la bodega estaba abandonada. Tanto esta como muchas las bodegas velamos por el patrimonio”.

A día de hoy el colectivo cuenta con 200 socios.