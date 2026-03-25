El cementerio municipal de Aranda amplía su capacidad con 65 nuevas tumbas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El cementerio municipal de Aranda ha ampliado su capacidad con 65 nuevas sepulturas prefabricadas, que ha construido la empresa Transportes y Construcciones Blasgón S.A.

Los trabajos han durado tres meses y han requerido a las arcas municipales una inversión de 190.809 euros (IVA incluido).

En detalle, las actuaciones realizadas han permitido dotar a la parcela de nuevas sepulturas, formadas por módulos prefabricados de hormigón homologados. Estos elementos garantizan condiciones adecuadas de seguridad y salubridad, tal como exige la normativa autonómica.

Desde el Ayuntamiento aseguran que continúan trabajando en la actualización de la normativa municipal vinculada al cementerio, en especial la Ordenanza Reguladora de la Tasa, con el fin de ajustarla al reglamento vigente del servicio.