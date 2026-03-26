El Ayuntamiento de Aranda niega el cierre de museos y garantiza su apertura

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A raíz de las críticas del PSOE, en las que aseguraban que peligraba la apertura de los museos, la concejala responsable del área, Amaya Sanz, aclara: su funcionamiento está garantizado mientras se tramita un nuevo contrato de gestión que, admite, llega tarde.

Según explica, cuando expiró el contrato el pasado 2 de marzo, el Ayuntamiento activó “de inmediato” un régimen transitorio que permite mantener abiertos los espacios culturales. Esta solución se ha logrado gracias al compromiso del personal municipal como medida temporal, y son profesionales con formación en turismo, historia y gestión cultural. “Los museos no han estado cerrados en ningún momento”, defiende, orgullosa de su equipo.

La concejala afirma que el retraso en la elaboración del pliego se debe a la elevada carga de trabajo de la Concejalía. No obstante, indica que el nuevo contrato incorpora mejoras significativas, como la inclusión del Museo del Tren —cerrado durante años y reabierto recientemente—, la regulación de precios públicos y cambios en las condiciones de prestación del servicio. El contrato, que se encuentra en fase de licitación, saldrá por un periodo de tres años.

La concejala rechaza las acusaciones del PSOE de dejadez y asegura que, en el área de Turismo, en el año 2025 se ejecutó el 100% de las inversiones previstas, lo que refleja una gestión “eficaz y planificada”.

Respecto al refuerzo del servicio, detalla, a partir de Semana Santa, comenzarán a incorporarse alumnos del taller de empleo para colaborar en tareas relacionadas con los museos. Cuando finalice, los trabajadores de la Concejalía tomarán de nuevo el relevo hasta que se adjudique la nueva gestión.