Aranda reabre por fin el Museo del Tren, tras cuatro años de cierre y con una reivindicación clara. Así es en fotos

Tras cuatro años de larga espera, el Museo del Tren, el más visitado de Aranda, reabre sus puertas con dos objetivos claros: fomentar este innegable recurso turístico y poner en valor la importancia de recuperar el tren directo, que hasta marzo de 2011 unía Bilbao con Burgos, Aranda y la capital de España. “Los arandinos, los ribereños, los castellanos no podemos ser tratados como ciudadanos, ya es que ni siquiera me atrevo a decir de segunda, sino de quinta o de sexta. Somos los últimos ciudadanos en los que se piensa a nivel de España, y probablemente también los últimos en los que se piensa a nivel de Castilla y León. Es imprescindible recuperar el ferrocarril”, apremia el alcalde, Antonio Linaje.

Según explica, la solución que ofrece el Ministerio de Transporte, el traslado de las mercancías a través del Bypass de Vitoria para acceder al Mediterráneo, “no solamente es absurda, sino que es del todo ineficiente y nos genera un agravio comparativo a nivel de competitividad con respecto a otras industrias del resto de España y del mundo”.

El alcalde tampoco renuncia a la recuperación del transporte de viajeros, tanto para el turismo como para una ciudad que puede crecer gracias a su cercanía con Madrid, en atracción de talento y también en la retención de jóvenes con estudios y trabajo. “Y no me refiero de Aranda hacia Madrid exclusivamente, sino también me refiero desde Madrid hacia Aranda”.

En su opinión, la alta velocidad, que en su día se vio como la alternativa de futuro, se ha convertido en un modelo de atraso, que ha supuesto el cierre de las líneas de tren convencional, dejando de lado “a millones de ciudadanos que ahora no tienen acceso al transporte público”.

En su discurso, el alcalde destacó el interés de la reapertura de un museo que fue uno de los compromisos del equipo de gobierno de Sentir Aranda. “Cuando nosotros tomamos posesión, llevaba cerrado desde el año 2021. Nos encontramos con una situación totalmente lamentable, no solo en el aspecto de conservación de lo que había, sino en un enredo administrativo tremendo. Como todos sabéis, se había dañado la maqueta por una tormenta, pero estaba sin ejecutar el seguro que se había recepcionado por parte del Ayuntamiento, y el dinero estaba en una marabunta burocrática”, advierte en una clara alusión al anterior gobierno del PP.

Para su gobierno, insiste, ha sido prioridad, y en ello se han implicado distintas áreas como Turismo, Obras, Contratación, Intervención y Servicios Generales. “Ha sido de verdad un esfuerzo enorme, porque después de tantos años, la situación, sobre todo administrativa, estaba absolutamente enquistada y ha sido enormemente difícil solucionarlo”.

Un tren hecho con esfuerzo y nombres propios

Impulsado en 1998 por la asociación Amigos del Tren, el museo ha vivido dos desafíos importantes. El primer cierre llegó en 2016, con unas obras que se extendieron durante treinta meses por todo el edificio, incluidos los saneamientos y la zona exterior. El segundo, y casi definitivo, lo provocó la tormenta Filomena, que dejó en 2021 en ruinas la maqueta principal de la exposición y un problema importante de humedades que luego se agravó con el paso de los años y gracias a un vandalismo que nadie entiende. “Hoy acaba una fase, que es la reapertura de todos los museos. No obstante, tenemos un compromiso adicional, que es progresivamente poder permitir que los horarios de apertura del Museo del Tren se amplíen. Para esto será necesario un nuevo contrato de museos”, señala el alcalde.

Horario

Por el momento, hasta el 31 de diciembre, el Museo del Tren de Aranda de Duero abrirá los viernes, de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 10.15 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 10.15 a 14.00. “Esperemos que, a partir del 31 de diciembre, podamos ampliar el horario, porque la gente lo demanda”, afirma la concejala de Turismo, Amaya Sanz Cabestrero, entusiasmada porque este espacio “es parte de nuestra historia y vuelve a la vida gracias al esfuerzo de muchas personas”.

Entre los invitados a la inauguración estaban los compañeros de Francisco Andrés Vicente, presidente de la Asociación Amigos del Tren y alma del museo que creó, así como su hija y su nieta, que no escondían su emoción. “Es un día muy importante. Mi padre luchó muchísimos años por este museo y es maravilloso verlo de nuevo abierto”, agradece la hija.

“La maqueta estaba muy dañada”

Asentado sobre la antigua estación de tren Chelva, que en su día llegó a ser una de las más importantes de la línea Valladolid–Ariza, el museo ofrece un recorrido circular que permite conocer la historia del tren y cómo ha cambiado la forma de viajar desde hace dos siglos.

Según explica la empresa que se ha hecho cargo de la rehabilitación de la maqueta, Miniaturas LaCalle, cuando llegó a su taller “estaba muy dañada”. “Prácticamente lo hemos tenido que hacer todo de nuevo”, afirman, sin olvidar las nuevas edificaciones que se han añadido, como la harinera de Pascual. “En los seis meses que tardamos hemos intentado que se parezca lo más posible a la parte industrial de Aranda, y, sobre todo, la estación, que es lo que más nos interesaba, porque aporta mucho y, la verdad, es que ha quedado muy bien”.

La concejala de Turismo anima a los arandinos a ejercer como embajadores de un museo “que es de todos”. “No solo es un lugar de recuerdos, es una oportunidad para aprender, compartir y crecer como comunidad. Así que esperemos que el tren siga siendo un símbolo de conexión, movimiento y futuro”, termina.

Al finalizar la visita de un museo, que ya está abierto a todo el que quiera acercarse, el alcalde, Antonio Linaje, ha anunciado que se va a realizar un mural en uno de los vagones del exterior, para reivindicar la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos en su conexión con Madrid.