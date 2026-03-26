“Ha habido una explosión, una fuerte bola de fuego y entonces hemos visto a tres hombres salir en llamas”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Una explosión en el centro de Aranda ha activado todas las alertas. Tres hombres han resultado heridos mientras realizaban obras en el local Le Club en la plaza de La Sal.

Según explican las primeras personas que les han auxiliado, ha habido primero una explosión y acto seguido una fuerte llamarada alcanzaba la acera hasta donde se encuentra la peña El Cubillo. “Hemos visto a tres hombres salir en llamas, dos de ellos se han tirado al suelo y han logrado que se apagara, pero el tercero, ha sido horrible, no había manera de apagarlo”, relata uno de estos vecinos mientras muestra la cazadora que ha utilizado para auxiliarles. “Ha quedado destrozada”, explica conmocionado.

El incendio ha comenzado a las 20.07 horas. Uno de los hombres, el que presenta múltiples quemaduras, ha sido derivado en ambulancia al hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, centro de referencia para grandes quemados. Los otros dos permanecen ingresados en el hospital Santos Reyes.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de Aranda de Duero, Policía Local y Nacional y Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. En estos momentos el incendio está ya controlado.

Según explica el servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, se han recibido numerosas llamadas advirtiendo del incendio en este local situado en la Plaza Sal, en Aranda de Duero (Burgos). Al parecer los tres hombres que han resultado heridos estaban haciendo obras de reforma.