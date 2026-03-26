Alcampo cierra uno de sus supermercados históricos de Burgos y despide a 5 trabajadoras

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Alcampo ha decidido cerrar el que ha sido uno de los supermercados históricos de Aranda de Duero: el Alcampo de la Avenida Castilla. La clausura ha conllevado el despido de cinco de las seis empleadas; solo se ha reubicado una. Desde la cadena de supermercados aseguran que no ha quedado otra opción al no alcanzar los mínimos de rentabilidad.

Termina así un ciclo que empezó hace 39 años dando servicio a un barrio que hoy queda más cojo. Comenzó siendo SPAR en 1987 y luego se reconvirtió, primero como supermercados Árbol y luego como Dia hasta que lo reabsorbió Alcampo dentro de una operación nacional que se saldó en agosto de 2022 con la adquisición de 224 supermercados Dia de España.

En la Comunidad, la compra afectó a 65 supermercados de Castilla y León y 13 de Burgos: 5 en Burgos capital, 5 en Aranda, uno en Miranda de Ebro, uno en Briviesca y uno en Medina de Pomar.

Nuevo inquilino

El local de la Avenida Castilla no estará vacío mucho tiempo. Según ha confirmado este periódico, el gimnasio Imagym que se encuentra justo en el local de al lado, ha dado el paso y ampliará su instalación. El gimnasio 24 horas pasará de esta forma de los 700 metros cuadrados actuales a superar los 1.400 metros cuadrados. La obra de remodelación durará dos meses por lo que se espera que la ampliación se inaugure a finales de junio- principios de julio.

Lo cierto es que el cierre de Alcampo ha sorprendido incluso a los trabajadores, que en las semanas previas desconocían la noticia. Y es que, aunque estaba en la lista roja de supermercados con dificultades de viabilidad, cuando Alcampo llevó a cabo en 2025 una profunda transformación, la cadena no adoptó finalmente medidas drásticas, como tampoco lo hizo con otros supermercados arandinos que estaban también en la cuerda floja, como los de las calles San Francisco 26, Pizarro 16 y plaza Gallocanta.

Sí cerró tres supermercados de Castilla y León, concretamente el de Bembibre, uno de Toro y el de la calle Poeta Alonso de Peñalosa en Zamora.

Entonces, la cadena advertía: “En este camino de transformación, es fundamental recuperar los resultados y asegurar un crecimiento sostenible en todas y cada una de las tiendas. Es por ello que Alcampo pone en marcha un plan de ajuste de plantilla, una decisión que, aunque difícil, es responsable y necesaria”, argumentaba en 2025. Hoy, 11 meses después, el cierre del supermercado arandino es definitivo y, en principio, Alcampo descarta abrir nuevos supermercados en la capital ribereña, al menos en el corto-medio plazo.

Mercadona

Más cambios en Aranda. Mercadona ya ha iniciado las obras del futuro hipermercado, que abrirá en el último trimestre de este mismo año en el número 71 de la calle San Francisco, en el polígono norte, frente a Lidl, Action y Bricoleal.

Con un presupuesto de 7 millones de euros, la marca de Juan Roig apuesta por un formato más amplio, con una superficie de 1.804 m² y espacio para 191 plazas de aparcamiento. Hay que recordar que, en Castilla y León, Mercadona opera en 63 tiendas, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores. En Burgos contabiliza 12 tiendas, de las cuales dos se encuentran en Aranda, donde la plantilla ronda los 90 empleados.

Como mejoras, la nueva tienda contará con entrada de luz natural y pasillos más anchos para ganar comodidad. Además, incluirá una de las últimas apuestas de Mercadona: la sección Listo para Comer, una zona específica con mesas y sillas, más amplia que la que está en Carrequemada, donde los clientes podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir, servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar, el cartón o el papel. El horario de esta sección será el mismo que el de la tienda, de 9:00 a 21:30 horas.

Cierre de Carrequemada

La apertura de este nuevo centro implicará el cierre del Mercadona de la calle Carrequemada, un supermercado histórico del barrio de Santa Catalina. Todavía no hay una confirmación oficial de lo que pasará con este espacio cuando quede vacío. Desde el Ayuntamiento de Aranda, la mayoría de los partidos confían en que será alquilado en poco tiempo por alguna de las cadenas de supermercados de la localidad. De no prosperar, el concejal no adscrito, Alberto Marcos, propone convertir el espacio en un mercado municipal al que puedan acceder los pequeños comercios.