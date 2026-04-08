Variedad y “mucho futuro” en la próxima Feria de la FP de Aranda de Duero. Así va a ser

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Una feria práctica en la que las familias podrán conocer la amplia y variada oferta formativa de Aranda de Duero. Llega la nueva feria de FP, y lo hace con novedades, sorpresas y muchos talleres porque “en esta feria sí se puede tocar”.

Con este objetivo, el recinto ferial acogerá esta nueva versión de la 'Feria FP. Pasaporte al Empleo', una iniciativa organizada por la Concejalía de Promoción y Desarrollo que tendrá lugar los días 15 y 16 de abril. El horario será de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas el martes, y el miércoles de 9.00 a 14.00 horas. “El objetivo principal es transmitir que la FP es una gran opción”, subraya la directora del CIFP Santa Catalina, con la mirada puesta en talleres de realidad virtual, bailes, drones e impresoras 3D.

Participarán todos los centros formativos con todas sus propuestas. “La FP es una alternativa, es una gran alternativa con rápida inserción laboral”, asegura desde el Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel, Yasmina Martínez, mientras prepara actividades de interés como una soldadura en directo, donde los que lo deseen podrán hacer un cordón de soldadura, y un circuito de movilidad donde no faltará la explosión de un airbag. Como novedad, San Gabriel incorporará un stand técnico sobre el grado de Medicina Clínica para el mantenimiento de equipos sanitarios.

Especializado en Servicios, el Centro de Formación Profesional ICEDE ofrecerá, por su parte, una visión práctica de sus modalidades, como el grado medio de cuidados auxiliares de enfermería, donde los asistentes podrán aprender a realizar una RCP (reanimación cardiopulmonar), tomar constantes vitales y participar en un trivial sobre términos de enfermería. En cocina, este año la temática se inspirará en el mundo de la croqueta, mientras que en el área de Gestión, los alumnos simularán situaciones reales como solicitar un préstamo o crédito, aprender términos financieros básicos y participar en un juego llamado 'Atrapo un millón', donde simularán la economía de una familia y gestionarán su dinero. En el grado de Comercio, el plano de Aranda de 1503 se convertirá en una nueva sorpresa.

Aunque la feria está dirigida principalmente a estudiantes de 2º y 4º de la ESO y Bachillerato, los centros insisten en la importancia de que también vayan las familias. “Es importante que rompamos los tabúes, porque la FP es una opción de futuro”, apremia Emilio Polverinos, director del IES El Empecinado. Desde el Ayuntamiento, el concejal Juan Manuel Martín hace un llamamiento a las empresas para que se acerquen a conocer este amplio abanico formativo.