La Policía Local de Aranda renueva parte de la flota de vehículos
El Ayuntamiento ha invertido 420.000 euros en tres nuevos vehículos de renting
La Policía Local de Aranda de Duero estrena tres coches patrulla que el Ayuntamiento ha adquirido a través de un sistema de renting. Los tres vehículos, equipados con las últimas novedades en materia de seguridad y de marca BMW, sustituirán a los tres coches que están más obsoletos y dan más averías.
Según explica el concejal responsable del área, Juan Manuel Martín Abad, el contrato de renting tendrá una duración de 4 años, con un precio de 420.000 euros. A la hora de decantarse por el renting, el concejal asegura que es más rentable, ya que la compra directa obliga a mantener los coches durante al menos 15 años para amortizarlos. “Con el renting, cada cuatro años renovaremos cada uno de estos coches y los adaptaremos con las últimas novedades en cuestiones policiales”, señala.
Híbridos o gasolina
A nivel técnico, los tres vehículos son híbridos enchufables, pero también tienen la opción de gasolina. Todos cuentan con mamparas de seguridad, asientos adaptados para los detenidos, elementos luminosos y paneles informativos.
La comisaría de la Policía Local de Aranda cuenta con un parque de 7 vehículos, al que pronto se adherirá una nueva furgoneta de atestados, que sustituirá a la que en la actualidad se utiliza para los controles de alcoholemia y drogas. En este caso será una compra y la licitación “saldrá muy próximamente”.
Las averías, explica, son un problema habitual en este tipo de servicios, donde los conductores cambian y hay conducciones irregulares o bruscas en muchos casos, por la urgencia y las persecuciones policiales.
De cara al futuro, el concejal asegura que trabajarán para seguir renovando el resto de vehículos. “Mi intención es, el año que viene, sacar a licitación otros dos”, avanza Juan Manuel Martín Abad.