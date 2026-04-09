La Policía Local de Aranda renueva parte de la flota de vehículos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Policía Local de Aranda de Duero estrena tres coches patrulla que el Ayuntamiento ha adquirido a través de un sistema de renting. Los tres vehículos, equipados con las últimas novedades en materia de seguridad y de marca BMW, sustituirán a los tres coches que están más obsoletos y dan más averías.

Según explica el concejal responsable del área, Juan Manuel Martín Abad, el contrato de renting tendrá una duración de 4 años, con un precio de 420.000 euros. A la hora de decantarse por el renting, el concejal asegura que es más rentable, ya que la compra directa obliga a mantener los coches durante al menos 15 años para amortizarlos. “Con el renting, cada cuatro años renovaremos cada uno de estos coches y los adaptaremos con las últimas novedades en cuestiones policiales”, señala.

Juan Manuel Martín Abad es el concejal de Seguridad Ciudadana en ArandaL.V.

Híbridos o gasolina

A nivel técnico, los tres vehículos son híbridos enchufables, pero también tienen la opción de gasolina. Todos cuentan con mamparas de seguridad, asientos adaptados para los detenidos, elementos luminosos y paneles informativos.

La comisaría de la Policía Local de Aranda cuenta con un parque de 7 vehículos, al que pronto se adherirá una nueva furgoneta de atestados, que sustituirá a la que en la actualidad se utiliza para los controles de alcoholemia y drogas. En este caso será una compra y la licitación “saldrá muy próximamente”.

Las averías, explica, son un problema habitual en este tipo de servicios, donde los conductores cambian y hay conducciones irregulares o bruscas en muchos casos, por la urgencia y las persecuciones policiales.

De cara al futuro, el concejal asegura que trabajarán para seguir renovando el resto de vehículos. “Mi intención es, el año que viene, sacar a licitación otros dos”, avanza Juan Manuel Martín Abad.