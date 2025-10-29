Álvaro y Diego, los policías locales premiados en Aranda con la Medalla al Mérito: “Fue un día durísimo e inolvidable”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Se llaman Álvaro Salvador Lucas y Diego Díez Donado, y el próximo 21 de noviembre recibirán la Medalla al Mérito de la Policía Local de Castilla y León por haber ayudado a salvar la vida de un pequeño de dos años, que sufrió en Aranda de Duero un grave ataque epiléptico mientras estaba en la guardería. “Fue un día durísimo e inolvidable”, asegura Álvaro.

La llamada partió del 112. Cuando llegaron a la guardería de la Junta de Castilla y León, el pequeño estaba tendido en el suelo y estaba siendo asistido por una de las monitoras del centro escolar. “Tenía la respiración muy agitada y presentaba insuficiencia respiratoria, por lo que procedimos a aplicar el protocolo: cortamos la camiseta y le colocamos en posición de seguridad para mantener las vías respiratorias libres y evitar que aspirase saliva, vómito o sangre, si los hubiera”.

“No había segundos que perder”

Ante la gravedad de la situación y tras saber por la madre que el menor ya había sufrido en su vida un episodio similar, los agentes tomaron la decisión que le salvó la vida. “Como la ambulancia iba a tardar, cogimos al pequeño y lo metimos directamente en el coche policial junto a la madre, que lo sujetaba con fuerza. La verdad es que ese día volamos porque sabíamos que todo se podía complicar en cualquier momento. No había segundos que perder”, detalla Diego.

Gracias al contacto continuo con la comisaría, en cuanto llegaron al hospital Santos Reyes, ya estaba todo el equipo médico prevenido y preparado. Al llegar al hospital, los agentes se separaron: Álvaro entró en Urgencias con el menor, mientras Diego se quedó fuera con la madre a la espera de que llegase el padre. “Fueron momentos de muchísima tensión”, recuerda Diego. Dentro, Álvaro era testigo del esfuerzo de médicos y enfermeros. Los primeros 10-15 minutos fueron horribles, nos temíamos lo peor, pero por suerte luego llegó una primera mirada de esperanza y, cuando estaba ya un poco más estabilizado, lo trasladaron en ambulancia al HUBU, donde, gracias a Dios, se recuperó”.

Actuar en una situación tan límite no es fácil. “Los dos tenemos hijos... son momentos muy difíciles, pero hay que tener la cabeza fría para buscar siempre la mejor alternativa”.

Aunque es una medalla que se otorga de forma individual, los dos agentes coinciden en el mismo mensaje. “Es un premio que hacemos extensible a toda la Policía Local de Aranda. Nosotros, porque estábamos cerca cuando saltó el aviso, pero estamos seguros de que cualquier compañero hubiera actuado igual, porque todos ponemos el 150% de nuestra parte”.

De economista a Policía Local

Álvaro y Diego tienen mucho en común. Los dos llegaron a la Policía Local relativamente tarde: el primero, tras estudiar la carrera de Económicas y trabajar durante años en un banco; y el segundo, tras un primer intento de acceder a la Policía Nacional y una carrera como administrativo. Los dos trabajan en Aranda, donde comparten piso porque los dos son de fuera.

En el caso de Diego, aunque su origen es zamorano, compagina desde hace tres años su trabajo en la capital ribereña con Lugo, donde vive su mujer y su bebé de 10 meses. Por su parte, Álvaro es palentino de nacimiento, pero cuando no trabaja en Aranda, donde lleva cinco años, reside en Valladolid, donde le esperan su mujer y su hija de 7 años. Aunque los dos saben que es un destino de paso y que, tarde o temprano, intentarán acercarse a casa, lanzan un mensaje: “Si el Ayuntamiento de Aranda quiere, aquí tiene Policía por muchos años”, aseguran convencidos de que el único problema real que desestabiliza es el sueldo de la que todavía es la comisaría que menos paga de Castilla y León.

Por lo demás, insisten: “No hay ni un ‘pero’. Las instalaciones de la nueva comisaría son fantásticas, hay mucha gente joven, que está muy formada y es profesional, y el ambiente, tanto de la plantilla como con la jefatura, es buenísimo. Hay compañerismo y hemos encontrado buenos amigos”, destacan mientras se ponen como ejemplo. “Aquí no hay un compañero de patrulla asignado, cada día te toca con uno, y ha sido una suerte que nos hayan dado la medalla juntos. Estamos muy contentos”.

Diego y Álvaro reivindican el papel de la Policía Local no solo por su labor preventiva, sino también por la amplia variedad de funciones activas que desempeña como primeros auxilios, lucha contra la violencia de género, formaciones para escolares, mediación entre pandillas de jóvenes con problemas y, en general, la garantía de la seguridad ciudadana. “Cada vez hay más violencia y más momentos de riesgo”, señalan, con la mirada puesta en la calle Hospicio e inmediaciones, donde las peleas se complican con alcohol y drogas, pero también en otros puntos. “Cuando avisan de un domicilio, nunca sabes cómo te van a recibir, y lamentablemente pasa con bastante frecuencia”.

Otras medallas

La Policía Local de Aranda de Duero ha recibido en los últimos seis años un total de 12 medallas: 10 individuales y 2 colectivas.

El 1 de noviembre de 2021, los agentes Diego Rubio y Javier Prieto se ganaron la distinción al salvar a un hombre que, tras un intento autolítico, se había producido una gran herida en el cuello. Gracias a la rápida y diligente intervención de los agentes, la víctima sobrevivió.

El 5 de julio de 2023, los agentes Rebeca Valiente y Adrián Ibáñez salvaron la vida de un vecino de 80 años que había sufrido una parada respiratoria en vía pública.

El 15 de agosto de 2023, el agente Jorge Sánchez abandonó las dependencias policiales para auxiliar a un niño de dos años que estaba inconsciente y sin respiración en la plaza Jardines de Don Diego. Tras realizar la maniobra de Heimlich, el niño logró sobrevivir.

El 15 de febrero de 2024, los agentes Sonia Lozano y David Tobar se ganaron este preciado reconocimiento tras asistir y salvar a una mujer que estaba en parada cardiopulmonar.

Este año además, se ha concendido otra medalla individual a Francisco Polanco, jefe de la Policía Local de Aranda por su trayectoria e implicacion en la modernizacion de la policía.

Además, el cuerpo de la Policía Local de Aranda cuenta con dos Medallas de Oro colectivas: una por su intervención durante la pandemia, en 2020, y otra, en 2024, por el cumplimiento del centenario del cuerpo en Aranda.