Así embellecerá el Ayuntamiento de Aranda el acceso a la bodega municipal ‘Las Caballerizas’

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

De la mano del artista Nano Arribas, el Ayuntamiento de Aranda va a mejorar el acceso a la bodega subterránea Las Caballerizas, con un mural de bienvenida que reforzará la identidad cultural de este enclave turístico de propiedad municipal. Los trabajos ya se han iniciado y se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas.

Esta actuación, impulsada por la Concejalía de Turismo, forma parte de un proyecto coordinado entre varias concejalías municipales, con el objetivo de mejorar de forma global la funcionalidad, la accesibilidad y la estética del entorno.

En este sentido, desde la Concejalía de Obras y Servicios se ejecutarán diversas actuaciones complementarias, así como el refuerzo de la iluminación en la entrada, mejorando la visibilidad y la seguridad.

La bodega subterránea municipal ‘Las Caballerizas’ forma parte destacada de la oferta turística de la ciudad y constituye uno de los espacios más singulares del patrimonio subterráneo arandino. El enclave recibe visitas teatralizadas todos los sábados y domingos. Además, se trata de la única bodega con acceso adaptado a personas con movilidad reducida, lo que la convierte en un espacio inclusivo y visitable para todos los públicos.